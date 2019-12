New York Times prijst rol van pionier Babel: ‘Mag niet onderschat worden’

Ryan Babel is een van de meest belangrijke spelers van het afgelopen decennium, zo oordeelt Rory Smith. De journalist van de New York Times is van mening dat de aanvaller van Galatasaray de afgelopen jaren erg belangrijk is geweest in het door de social media veranderde voetballandschap. Smith gebruikt een actie van Babel in 2011 als voorbeeld, toen Twitter nog niet zo'n grote plaats innam in de voetbalwereld.

Smith praat bij de BBC over het voorval omtrent Babel rondom een bekerwedstrijd van Liverpool, de toenmalige werkgever van de Oranje-international, tegen Manchester United. "Liverpool had een 1-0 nederlaag geleden tegen Manchester United in de FA Cup door onder meer een controversiële strafschop en een rode kaart voor Steven Gerrard. Babel plaatste vervolgens op zijn Twitter-account, wat destijds nog zeer nieuw was, een foto van scheidsrechter Howard Webb in een shirt van Manchester United. Babel kreeg een boete van 10.000 pond (bijna 12.000 euro, red.) opgelegd en werd hiermee de eerste voetballer ooit die gestraft werd voor iets wat hij op Twitter had geplaatst."

?? ON THIS DAY 8 YEARS AGO: Ryan Babel was fined £10,000 for tweeting this image of Howard Webb after Liverpool lost 1-0 to Man Utd ?? pic.twitter.com/KOtjF1HKB1 — ODDSbible (@ODDSbible) January 17, 2019

In de optiek van Smith is de ludieke actie van Babel essentieel geweest, want de sociale media is de laatste jaren explosief gegroeid, zeker in de voetballerij. "Wat de voetbalsport echt getransformeerd en wezenlijk veranderd heeft, en wat Babel dus illustreerde destijds, is sociale media", vervolgt de sportjournalist. "Het gaat over hoe we naar het nieuws kijken en het vervolgens van commentaar voorzien. Negatief bijvoorbeeld door het online racisme, maar aan de andere kant ook positief zoals de manier waarop Raheem Sterling weer op dat racisme kon reageren." Volgens Smith moeten spelers als Sterling dankbaar zijn voor Babel als grondlegger. "Babel stond aan de wieg van deze evolutie en zijn rol daarin mag zeker niet onderschat worden."