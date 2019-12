‘Suárez weigerde zeer verleidelijke en duizelingwekkende aanbieding’

Luis Suárez kon afgelopen zomer verkassen naar China, zo weet Mundo Deportivo dinsdag te melden. De spits van Barcelona had een 'duizelingwekkende' aanbieding op zak van een niet nader genoemde club uit China. De Uruguayaan besloot echter om sowieso nog een jaar bij Barcelona te voetballen in de hoop nog meer prijzen te pakken met de Catalanen.

Volgens Mundo Deportivo had de 32-jarige Suárez een aanbod van vele miljoenen ontvangen. Er was sprake van een 'zeer verleidelijke' aanbieding, maar de routinier besloot om in ieder geval nog een seizoen bij Barcelona te blijven. Naar verluidt wilde Suárez sowieso nog één keer proberen de landstitel en de Champions League te winnen met zijn boezemvriend Lionel Messi.

Een andere beweegreden om bij Barcelona te blijven is het feit dat Suárez en zijn familie erg gelukkig zijn in Catalonië. Suárez, die nog tot medio 2021 vastligt, sluit zelfs niet uit dat hij nog een contractverlenging aangaat met Barcelona. Een vertrek naar China lijkt momenteel weer uitgesloten, daar de Chinese voetbalbond onlangs onder meer een loonplafond voor spelers heeft ingesteld.

Buitenlandse spelers mogen nu nog 'slechts' 2,3 miljoen euro per jaar verdienen, waardoor een transfer naar China voor veel topspelers in Europa minder aantrekkelijk is geworden. Buitenlanders die momenteel in China spelen, zoals Oscar, Hulk en Graziano Pellè, verdienen veel meer dan het genoemde bedrag en zullen aan het einde van hun huidige contract naar verwachting dan ook vertrekken uit China.