Kamp-Van Bronckhorst doet geen uitspraken over gerucht van Marca

Giovanni van Bronckhorst werd maandag door Marca in verband gebracht met de trainersfunctie bij Guangzhou R&F. De Chinese club praat met Dragan Stojkovic over de afwikkeling van zijn contract en zoekt ondertussen naar een nieuwe hoofdtrainer. Het kamp-Van Bronckhorst wil een dag later echter niet reageren op de geruchten over een mogelijk Chinees avontuur, zo meldt Voetbal International.

Van Bronckhorst is sinds afgelopen zomer werkzaam voor de City Football Group, waar onder meer Manchester City onder valt. Er werd in eerste instantie afgesproken dat de ex-trainer van Feyenoord zich zou verdiepen in de voetbalorganisatie, om zo kennis te krijgen van de voetbalfilosofie. De oud-international werd zelfs genoemd als mogelijke opvolger van manager Josep Guardiola bij the Citizens, maar het lijkt erop dat de Spanjaard zijn tot medio 2021 lopende contract gewoon uitdient.

Het lijkt er daarom op dat Van Bronckhorst elders zijn trainersloopbaan een vervolg gaat geven. New York City FC en Melbourne City, die eveneens onder de City Football Group vallen, werden ook al in verband gebracht met de Nederlandse oefenmeester. Het zou de tweede klus worden voor Van Bronckhorst als hoofdtrainer. Tussen 2015 en 2019 had hij de leiding over Feyenoord, dat onder zijn leiding in 2017 de landstitel veroverde.

Guangzhou eindigde in het afgelopen seizoen op de twaalfde plaats en wil in de nieuwe jaargang een veel betere prestatie neerzetten. De club heeft ambitieus, zeker nu er is aangekondigd dat er in China gaat worden gewerkt met een salarisplafond. Bij Guangzhou staan onder meer Mousa Dembélé, met een verleden bij Willem II en AZ, en topschutter Eran Zahavi onder contract.