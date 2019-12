NAC Breda neemt per direct afscheid van Ruud Brood

NAC Breda neemt per direct afscheid van Ruud Brood, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. In het kielzog van de 57-jarige oefenmeester vertrekt ook assistent Regillio Vrede bij de Parel van het Zuiden. Totdat NAC een nieuwe trainer heeft gevonden, zal Willem Weijs op interim-basis het roer overnemen in het Rat Verlegh Stadion.

Brood was sinds maart 2019 werkzaam bij NAC, waar hij de opvolger werd van Mitchell van der Gaag en met wie hij vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerde. Ondanks de degradatie besloot de Parel van het Zuiden de samenwerking met de oefenmeester te verlengen, waardoor hij een halfjaar geleden zijn handtekening zette onder een tot 2021 lopende verbintenis. Desondanks heeft NAC nu na een halfjaar in de Keuken Kampioen Divisie besloten om afscheid te nemen van Brood en diens assistent Vrede.

Op de laatste dag van het jaar zo’n bericht doet wel pijn ja en onverwacht.

Ziel en zaligheid in de club gestopt. Kom later wel een keer met mijn kant van het verhaal. Lig toch even anders maar wens de supporters het succes wat ze verdienen. #nacpraat #nac — Ruud Brood (@ruudbrood) December 31, 2019

Na 20 wedstrijden bezet NAC de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met een achterstand van 11 punten op koploper SC Cambuur. De laatste wedstrijden voor de winterstop werden nog allebei gewonnen, van Sparta Nijkerk (TOTO KNVB Beker, 0-1) en FC Dordrecht (3-0). Brood was eerder werkzaam bij Helmond Sport, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, Roda JC Kerkrade, NEC Nijmegen en PSV (assistent), voordat hij terugkeerde bij NAC. Hij was eerder als assistent verbonden geweest aan de club uit Breda.

De 32-jarige Weijs was assistent van Brood en neemt op tijdelijke basis het roer over voor het trainingskamp in Portugal. NAC zal de komende tijd op zoek gaan naar een definitieve opvolger en in die zoektocht gaat 'zorgvuldigheid voor snelheid', zo laat de club aan BN DeStem weten. NAC legde eerder dit seizoen beslag op de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie en is daardoor zeker van deelname aan de nacompetitie.

"Op de laatste dag van het jaar zo'n bericht doet wel pijn ja en onverwacht", laat Brood op Twitter weten. De oefenmeester heeft naar eigen zeggen zijn 'ziel en zaligheid' in de club gestopt. "Ik kom later wel een keer met mijn kant van het verhaal. Het ligt toch even anders, maar wens de supporters het succes wat ze verdienen."