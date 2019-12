‘Daarom kozen we met De Ligt voor Juventus, om een diploma te halen’

Matthijs de Ligt had de clubs afgelopen zomer voor het uitzoeken. De twintigjarige verdediger koos er uiteindelijk voor om Ajax te verruilen voor Juventus, al verloopt zijn eerste halfjaar in Italiaanse dienst niet vlekkeloos. Mino Raiola, zaakwaarnemer van De Ligt, vertelt in een interview met La Repubblica waarom de keuze zes maanden geleden op la Vecchia Signora viel.

“Ik had De Ligt praktisch overal naartoe kunnen brengen. Overal. Maar hij wil de beste verdediger ter de wereld worden en zei tegen me: ‘Mino, ik moet naar het Harvard voor verdedigers’. Daarom kozen we voor Juventus, om een diploma te halen”, vertelt Raiola. De Ligt, die in Turijn een contract tot medio 2024 heeft ondertekend, speelde dit seizoen tot dusver zeventien wedstrijden, waarvan zestien duels als basisspeler.

De Ligt: 'Deze prijs geeft aan dat ik op de goede weg ben'

Raiola wist afgelopen week een andere cliënt weer aan het werk te krijgen in Italië, daar Zlatan Ibrahimovic terugkeerde bij AC Milan. “Zlatan is terug om plezier te hebben en de wereld te vermaken. Deze maanden zijn als de laatste tour van Queen, een lange tribute. We moesten dat in San Siro doen. Over iedere transfer hebben we wel onenigheid gehad. Op mijn 52e begrijp ik inmiddels dat hij altijd de beslissing nam, maar mij deed geloven dat ik het besluit had genomen.”

Ondanks de terugkeer van Ibrahimovic bij AC Milan, is Raiola niet bijzonder lovend over de club uit Milaan. Dat heeft alles te maken met zijn cliënt Gianluigi Donnaruma, die op het punt stond om i Rossoneri te verlaten, maar uiteindelijk zijn contract verlengde. “Ze zouden hun excuses moeten maken, want ik had gelijk. Ik wilde Donnarumma weghalen, omdat ik dat Milan niet vertrouwde. Net zoals ik het Internazionale van toenmalig voorzitter Erick Thohir niet vertrouwde. Mijn doel is om het uiterste uit de carrière van mijn spelers te halen. Daarin is geld het laatste dat belangrijk is.”