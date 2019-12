Onana zag gegadigde afhaken: ‘Een zwarte keeper lag daar moeilijk’

André Onana haalde vorig seizoen met Ajax de halve finale van de Champions League, terwijl hij eveneens de landstitel en de TOTO KNVB Beker in zijn prijzenkast bij mocht zetten. De doelman was onlangs ook een van de kanshebbers voor de Lev Yashin Award, die uiteindelijk naar Liverpool-sluitpost Alisson Becker ging. Ondanks deze prestaties heeft Onana het idee dat er vanwege zijn huidskleur anders naar hem gekeken wordt dan naar andere keepers.

“In mijn eerste jaar bij Ajax haalden we de finale van de Europa League. Na die finale sprak mijn manager met een geïnteresseerde club, maar die club zag toch af van een transfer, want een zwarte keeper zou moeilijk liggen bij hun achterban”, voert hij in gesprek met Het Parool aan als voorbeeld. “Het was dus niet omdat ze me niet goed genoeg vonden. Dat beschouw ik dan maar als een compliment.”

De afgelopen maanden haalden vooral racisme-gerelateerde incidenten in Italië het nieuws, maar ook in de Premier League en de Keuken Kampioen Divisie werden spelers racistisch bejegend vanwege hun huidskleur. Onana merkt echter dat dit in de Eredivisie ook regelmatig plaatsvindt: “Racisme is er, bij bijna elke uitwedstrijd heb ik ermee te maken. Maar ik spreek er niet over.” De doelman geeft aan trots te zijn op zijn huidskleur: “Als jij mij een aap vindt, prima. Ik zie geen verschil tussen wit en zwart en ik maak geen verschil. Als jij dat wel doet, is dat jouw probleem.”

Georginio Wijnaldum gaf onlangs aan van het veld te zullen stappen als hij te maken krijgt met racisme. Onana is echter niet van plan om dit voorbeeld te volgen: “Nee, want dat is wat ze willen. En ik wil die schreeuwers niet geven wat ze willen.” Hier zitten voor de keeper wel grenzen aan, maar de Kameroener heeft al gemerkt dat er vooral dingen worden geroepen door de supporters van het verliezende team: “Het is dan de enige manier om je nog te kunnen raken, pijn te doen.”

Onana voegt toe wel geraakt te worden door wat hij soms van de tribunes naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Hij is echter van mening dat hij zich sterker moet tonen dan deze supporters en houdt boven alles een duidelijk doel voor ogen: “En ik besteed geen aandacht aan dingen die ik niet kan controleren. Die mijd ik of stop ik weg. Het enige wat ik kan doen, is mezelf zijn.”