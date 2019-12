Dinsdag, 31 December 2019

Dries Mertens krijgt er optie in Europese top bij

De naam van Jeremie Boga prijkt bovenaan het verlanglijstje van Napoli voor de winterse transferwindow. De Franse vleugelaanvaller van Sassuolo moet de vervanger van Amin Younes worden bij i Partenopei. (Il Resto del Carlino)

AS Roma en Manchester United naderen elkaar in de onderhandelingen over de definitieve overgang van Chris Smalling. De Engelsen verlangen twintig miljoen euro, terwijl er momenteel een aanbod van totaal achttien miljoen op tafel ligt. (La Gazzetta dello Sport)

Na Internazionale, Manchester United , Everton en verschillende Chinese clubs heeft Dries Mertens er een optie bij gekregen. Atlético Madrid heeft de pijlen gericht op de Belgische aanvaller, die bij Napoli in het bezit is van een aflopend contract. (AS)

Everton is andermaal geïnteresseerd in de diensten van Steven N'Zonzi. De Franse middenvelder, die in de eerste seizoenshelft door AS Roma verhuurd werd aan Galatasaray, wordt tevens begeerd door Olympique Lyon. (Corriere dello Sport)

Ignacio Pussetto gaat Udinese in januari achter zich laten. De Argentijnse middenvelder is niet tevreden met het aantal speelminuten in Italië en Watford is bereid hem een uitkomst te bieden. (Sky Italia)