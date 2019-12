Salomon Kalou verliest van ‘raketten’ en mag op zoek naar nieuwe club

De kans is aanwezig dat de wegen van Salomon Kalou en Hertha BSC in januari gaan scheiden. De Ivoriaan beschikt over een aflopend contract in Berlijn en heeft onder trainer Jürgen Klinsmann weinig uitzicht op speeltijd. De 34-jarige routinier krijgt van zijn club dan ook de ruimte om zich te oriënteren op een nieuwe werkgever en zal daardoor niet deelnemen aan het trainingskamp dat Hertha belegt in Florida.

Kalou speelt sinds de zomer van 2014 voor Die Alte Dame, dat hem destijds overnam van Lille OSC. De ex-speler van verder Feyenoord, Excelsior en Chelsea was na zijn komst bij Hertha jarenlang een belangrijke schakel en droeg ook even de aanvoerdersband bij de Berlijners. Inmiddels wordt hij echter ingehaald door jongere concurrenten.

“Ik heb een goed gesprek gehad met Sala. Hij ziet natuurlijk zelf ook dat hij er niet aan te pas komt”, legt Klinsmann uit in gesprek met Kicker. “Met Javairo Dilrosun op links en Dody Lukebakio op rechts hebben we twee raketten, dan wordt het moeilijk voor hem.”

“Hij is realistisch, hij ziet dat die jongens eraan komen en hem voorbijvliegen. Daarom denk hij er nu over na. Ik heb hem verteld dat hij zijn tijd moet nemen en dat hij niet meteen hoeft te beginnen met trainen. Hij is een geweldige professional en een goede jongen”, sluit de voormalige aanvaller af.