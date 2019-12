Wijnaldum ‘droomde’: ‘Quincy Promes belde en dan voel je dat’

Georginio Wijnaldum beleefde met Liverpool een uitermate succesvol 2019. De 29-jarige middenvelder legde in het afgelopen kalenderjaar met the Reds beslag op de Champions League en het WK voor clubteams. Vooral de return van de halve finale tegen Barcelona (4-0) is bij veel mensen blijven hangen, omdat Liverpool een 3-0 achterstand goedmaakte en Wijnaldum twee keer tot scoren kwam.

“Ik ben na afloop naar huis gegaan en naast mijn vriendin op de bank gaan zitten. Daar dacht ik: wow, laat dit gevoel nog even duren, laat het niet verdwijnen. Quincy Promes belde en dan voel je hoe andere mensen het hebben beleefd, thuis voor de televisie. Het was waarschijnlijk inderdaad dé wedstrijd van 2019. En de wedstrijd waarover mensen over vele jaren nog zullen praten”, vertelt Wijnaldum in gesprek met het Algemeen Dagblad. Ondanks de 3-0 nederlaag in het Camp Nou, bestond er nog vertrouwen dat Liverpool de finale van de Champions League zou halen.

“Ik weet nog goed dat ik in Camp Nou na afloop in de kleedkamer naast Sadio Mané zat. Hij zei: 'Gini, denk jij dat we de finale nog bereiken?' Ik zei meteen 'ja'. De manager (Jürgen Klopp, red.) voorspelde meteen een historische comeback. Hij zei: 'Zoals wij hier in Camp Nou hebben gespeeld, zo speelt hier helemaal niemand. Volgende week op Anfield is het echt een heel ander verhaal.' En hij kreeg gelijk”, blikt de middenvelder terug. Wijnaldum was naar eigen zeggen aanvankelijk behoorlijk boos dat hij in de return op de reservebank moest beginnen, maar hij kwam al snel als invaller binnen de lijnen.

“Die avond leek het alsof ik droomde. Ik kon na die wedstrijd niet slapen en ik wílde ook niet slapen. Toen ik destijds naar Liverpool ging, wilden we de club weer brengen waar die volgens velen hoorde te staan. Dat is met het winnen van deze prijzen gelukt”, vertelt Wijnaldum. In de finale tegen Tottenham Hotspur (0-2 zege) had de middenvelder wel weer een basisplaats. Eigenlijk had Wijnaldum het in de eindstrijd liever opgenomen tegen Ajax. “Ik ken die jongens allemaal, dat was leuk geweest.”

Momenteel ligt Liverpool op koers om voor het eerst sinds 1990 weer eens landskampioen te worden. The Reds zijn na de winter ook nog actief in de Champions League en Wijnaldum weigert een keuze te maken. “De Champions League wilde ik heel graag een keer winnen. Nu dat is gebeurd, wil ik dat juist vaker. Neem nou Real Madrid: drie keer op rij pakten ze die prijs. Schitterend toch? We hebben gezien wat het allemaal deed met deze stad. Met de mensen die gek zijn op deze club. Dat werkt volgens mij verslavend.”