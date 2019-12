‘PSG dwingt Klopp tot actie om transfervrij vertrek te voorkomen’

Adam Lallana speelt sinds 2014 voor Liverpool, maar het lijkt erop dat er aankomende zomer na vijf jaar een einde gaat komen aan zijn dienstverband bij de koploper van de Premier League. De middenvelder beschikt namelijk over een aflopend contract en The Telegraph weet te melden dat de kans groot is dat hij transfervrij de overstap zal maken naar een andere club.

Manager Jürgen Klopp wil de 34-voudig international van Engeland volgens de kwaliteitskrant voor een jaar bij laten tekenen om zo te voorkomen dat hij in de zomer gratis de deur uitloopt. De oefenmeester heeft echter ook begrip voor de situatie van Lallana, die hij beschouwt als een te goede voetballer om tweede viool te spelen op Anfield. De middenvelder heeft te maken met forse concurrentie en ziet met de komst van Takumi Minamino bovendien nog een extra rivaal binnen komen.

Klopp: 'Wie geeft er nou om punten in december?'

Lallana begon afgelopen weekend nog in de basis tegen Wolverhampton Wanderers en liet in die wedstrijd een goede indruk achter. Hij bereidde het enige doelpunt van Sadio Mané voor en de verwachting in Engeland is dat hij in de aankomende wedstrijden tegen Sheffield United en Everton (in het toernooi om de FA Cup) eveneens speelminuten zal gaan krijgen. Zijn besluit om al dan niet bij te tekenen zal volgens The Telegraph verder geen invloed hebben op zijn rol dit seizoen en Klopp ziet hem nog altijd als een belangrijke rotatiespeler.

De Daily Mail weet toe te voegen dat het rijtje gegadigden om Lallana aankomende zomer over te nemen gestaag groeit, met onder meer Paris Saint-Germain als optie. De 31-jarige middenvelder kan loopbaan eveneens vervolgen in China of de Verenigde Staten, mocht hij er al voor willen kiezen om de Europese velden te verlaten. Lallana zelf zou echter het idee hebben nog drie à vier jaar mee te kunnen op het hoogste niveau, waardoor een club in een topcompetitie de meest waarschijnlijke optie lijkt.