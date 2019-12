‘Ik was destijds eerste keeper van Oranje, maar ben nu veel sterker’

Tim Krul liep ruim vier jaar geleden tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan een zware knieblessure op en dat was meteen de laatste keer dat de doelman bij de selectie van het Nederlands elftal zat. De keeper van Norwich City heeft een rentree echter nog niet uit het hoofd gezet en laat dinsdag in gesprek met De Telegraaf weten graag mee te gaan naar het EK van aankomende zomer.

“De bondscoach zal wel gek worden van die open sollicitaties. Hallo, ik ben er ook nog”, glimlacht hij tegenover de ochtendkrant. Krul noemt een eventuele deelname aan het EK een ‘bonus’ en ook een ‘overwinning op zichzelf’: “Niemand behalve ikzelf, weet hoe diep ik ben gegaan om die rotblessure niet alleen te overwinnen, maar ook om er nog eens sterker uit te komen. Met het EK kan ik het hoofdstuk ’kruisband’ definitief afsluiten.”

De sluitpost heeft lang nodig gehad om weer helemaal fit te worden na zijn zware knieblessure en hij heeft inmiddels bij de hekkensluiter van de Premier League zijn topvorm hervonden: “Kennelijk gebeuren dingen met een reden. Ik was destijds eerste keeper van Oranje, maar nu ben ik mentaal en fysiek veel sterker. Als ik in Kazachstan voor de laatste keer bij het Nederlands elftal heb gezeten, zou dat heel onbevredigend zijn.”

Naast het bewijzen van het ongelijk van iedereen die hem al had afgeschreven, zou Krul ook op persoonlijk vlak graag weer aan willen sluiten bij Oranje. De doelman speelde bij Newcastle United samen met Georginio Wijnaldum, terwijl hij tijdens zijn korte dienstverband bij Ajax de kleedkamer deelde met Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong: “In Jong Ajax pakte die gekke Frenkie de bal in het eigen strafschopgebied al van mijn voet af om onbevangen naar voren te dribbelen. Met die jongens heb ik een heel goede band. En daarom lijkt het me leuk om met ze samen te spelen.”