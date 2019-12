Manchester United gaat bij Marcel Brands aankloppen

AS Roma wil net als Napoli Matteo Politano overnemen van Internazionale. Om de transfer te bekostigen moet eerst Cengiz Ünder worden verkocht, met Manchester United als belangrijke gegadigde. (La Gazzetta dello Sport)

Diego Carlos blijft mogelijk maar een jaar in dienst van Sevilla. De verdediger, die FC Nantes afgelopen zomer inruilde voor de Zuid-Spaanse club, geniet concrete interesse van Manchester City. (Daily Telegraph)

De transfer van Julian Weigl naar Benfica is bijna een feit. Borussia Dortmund zal de middenvelder voor ongeveer twintig miljoen euro aan de topclub uit Lissabon verkopen. (A Bola)