‘Chelsea maakt zich niet geliefd en weigert eisen van Tammy Abraham’

Het is maar de vraag of Tammy Abraham een nieuw contract met Chelsea zal ondertekenen. De clubleiding wil de aanvaller belonen voor zijn stormachtige ontwikkeling dit seizoen, maar het verschil tussen vraag en aanbod is volgens de laatste berichten uit Engeland ‘immens’ en ‘onoverbrugbaar’. Abraham aast naar verluidt op hetzelfde salaris als Callum Hudson-Odoi en daar wil Chelsea geen medewerking aan verlenen.

Engelse media stellen dat de gesprekken tussen Chelsea en het management van Abraham zijn gestaakt. De 22-jarige aanvaller staat voor bijna zestigduizend euro per week op de loonlijst en onduidelijk is toe hoever de Londense club exact wil gaan. Hudson-Odoi heeft een vast weeksalaris van 140.000 euro en volgens de laatste geruchten is dat het maximale wat Chelsea aan Abraham wil bieden. De clubtopscorer wil echter méér toucheren.

In het afgelopen jaar door Hudson-Odoi ondertekende contract zit namelijk een bijzonder lucratieve bonusstructuur, wat kan leiden tot een maximaal bedrag van 210.000 euro per week. De aanvaller dwong deze overeenkomst hoofdzakelijk af omdat hij over een aflopend contract beschikte én interesse van Bayern München genoot. De contractuele situatie van Abraham is volledig anders en resulteert dan ook in een beduidend zwakkere onderhandelingspositie: hij staat nu nog tot de zomer van 2022 op de loonlijst.

Chelsea is achter de schermen bezig om het eigen home-grown talent langer aan zich te binden sinds manager Frank Lampard eigen jeugd, noodgedwongen, een kans geeft. De club heeft in principe geen haast inzake Abraham, maar na zijn veertien doelpunten in de eerste seizoenshelft had men graag een akkoord bereikt. De Engels international werd eerder tijdelijk bij Bristol City, Aston Villa en Swansea City gestald.

Niet alleen Hudson-Odoi verbond zich langer én onder betere voorwaarden aan Chelsea. Ook de toekomst van Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori, Billy Gilmour en Jamie Cumming lijkt voorlopig op Stamford Bridge te liggen.