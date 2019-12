‘Ter Stegen passeert De Jong, Arthur en Griezmann op loonlijst Barcelona’

Barcelona wil binnen afzienbare tijd met witte rook over de toekomst van Marc-André ter Stegen komen, zo melden diverse media in Spanje maandagavond. Enkele dagen geleden maakte Mundo Deportivo melding van interesse van Bayern München, Paris Saint-Germain en Juventus in de doelman, evenals van onderhandelingen over een langere duur van de samenwerking. Beide partijen zouden elkaar nu gevonden hebben wat betreft een contractverlenging met betere voorwaarden.

Het is de bedoeling dat Ter Stegen spoedig zijn handtekening zet onder een contract tot de zomer van 2025 met de Catalanen; drie jaar langer dan de oorspronkelijke verbintenis. Dat zou betekenen dat de Duits international de langstlopende verbintenis binnen de selectie zou ondertekenen, daar Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Arthur en Junior Firpo tot medio 2024 op de loonlijst van de koploper van LaLiga staan.

Barcelona koos er in 2016/17, het seizoen dat Claudio Bravo niet meer de eerste doelman was na zijn transfer naar Manchester City, voor om Ter Stegen een nieuw contract aan te bieden. De uiteindelijke afwikkeling vond in mei 2017 plaats: een contract tot 30 juni 2022. De voorbije weken vonden gesprekken tussen zaakwaarnemer Gerd vom Bruch en Oscar Grau, algemeen directeur van Barcelona, over een langere samenwerking plaats.

Ondanks de berichtgeving over buitenlandse interesse genoot een langer verblijf bij Barcelona altijd al de voorkeur van Ter Stegen. Media als AS, Sport en Marca schrijven maandagavond dat de doelman zich bijzonder gewaardeerd voelt binnen de selectie en dat ook zijn net bevallen vrouw Daniela Jehle niet weg wil uit Spanje. Dat zou ook blijken uit de nieuwe contractvoorwaarden waar Vom Bruch mee akkoord zou zijn gegaan.

De directie van Barcelona zal in de komende maanden meerdere knopen moeten doorhakken. Het is aan Lionel Messi om te bepalen of hij zijn contract ook na medio 2021 wil voortzetten, maar ook Ivan Rakitic, Arturo Vidal en Luis Suárez staan nog maar anderhalf jaar onder contract. Er is daarnaast nog een groep, naast Ter Stegen, die nog ‘maar’ tot de zomer van 2022 op de loonlijst staat: Gerard Piqué, Nélson Semedo, Sergi Roberto, de aan Real Betis uitgeleende Carles Aleñá, Ousmane Démbélé en tienertalent Ansu Fati.