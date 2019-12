Teamgenoot daagt Bale uit: ‘Alleen al om de verhalen te stoppen’

Thibaut Courtois heeft het naar zijn zin bij Real Madrid. De doelman sloot zich medio 2018 aan bij de Koninklijke en lijkt inmiddels de onbetwiste nummer één onder de lat bij Real. De Belgisch international vertelt in gesprek met Marca dat hij met iedereen bij de grootmacht goed kan communiceren, aangezien hij veel talen spreekt.

"Ik ga goed om met jonge jongens als Federico Valverde, Brahim Diaz, eerder met Sergio Reguilón. Ik ga nu veel om met Casemiro, Isco en Eden Hazard", vertelt Courtois, die aangeeft dat hij gemakkelijk contact maakt met mensen. "Ik spreek vier talen: Engels, Nederlands, Frans en Spaans. En ik heb ook Duits gestudeerd op school, dus dat kan ik ook een beetje."

Zidane: 'Ik ga Bale niet zeggen te stoppen met golfen'

Courtois zegt dat hij zijn Engels op peil houdt met Gareth Bale. "Hoewel hij ook beter Spaans spreekt dan de meeste mensen denken. Hij kan prima een interview in het Spaans afleggen. Ik praat veel met hem, ik hou ook van golf. Ze (de Spaanse media, red.) pakken hem altijd op dezelfde dingen: golf, taal... Ik wil graag zien dat hij een interview in het Spaans doet."

"Hij praat ook gewoon prima mee in de kleedkamer en begrijpt alles goed. Maar hij geeft de voorkeur om in het Engels te spreken", aldus Courtois, die hoopt dat Bale alsnog een interview in het Spaans zal doen. "Alleen al om een einde te maken aan deze verhalen en om aan te tonen dat hij zeker wel toegewijd is", besluit Courtois over Bale.