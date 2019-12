Ajax vangt bescheiden bedrag en zwaait miljoenenaankoop uit

Luis Manuel Orejuela keert niet terug bij Ajax. Cruzeiro meldt maandag via de officiële kanalen dat men een akkoord heeft bereikt met de Amsterdammers. De Colombiaan was al op huurbasis actief voor Cruzeiro, dat nu een langer verblijf van Orejuela heeft klaargespeeld. Palmeiras en Flamengo, die ook interesse hadden in Orejuela, tasten mis.

De Braziliaanse club betaalt ongeveer anderhalf miljoen euro en krijgt zo vijftig procent van de transferrechten van Orejuela in handen. Het was lang onduidelijk of Cruzeiro het genoemde bedrag kon betalen, aangezien de club is gedegradeerd en zodoende een penibele financiële situatie zich voordeed. Nu meldt Cruzeiro echter dat er alsnog sprake is van een deal.

Ajax telde in de zomer van 2017 ruim 3,5 miljoen euro neer om de verdediger over te nemen van Deportivo Cali en legde hem tot de zomer van 2022 vast. De 24-jarige rechtervleugelverdediger kon echter nimmer imponeren in de Johan Cruijff ArenA. In totaal kwam de back tot slechts vier optredens in de hoofdmacht van Ajax.

Orejuela wist wel indruk te maken in Brazilië, waardoor meerdere clubs aasden op de verdediger. Onder meer Palmeiras en Flamengo hadden belangstelling voor Orejuela, die echter al snel duidelijk maakte gelukkig te zijn bij Cruzeiro. Diverse Braziliaanse media meldden dat Flamengo al een akkoord had bereikt met Ajax, maar nu blijkt Orejuela dus bij Cruzeiro te blijven.