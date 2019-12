Mino Raiola beëindigt speculaties en sluit transfer pertinent uit

Mino Raiola sluit een transfer van Paul Pogba deze winter uit. De middenvelder van Manchester United wordt de voorbije weken gelinkt aan een transfer, waarbij onder meer Real Madrid een optie zou zijn. De zaakwaarnemer van Pogba benadrukt echter in gesprek met Sky Sports dat de Fransman deze winter niet van club verandert.

"Paul heeft altijd veel respect gehad voor Manchester United, net als dat Manchester United veel respect heeft gehad voor Paul. De enige die namens Manchester United en Paul spreekt is Ole (Gunnar Solskjaer, manager, red.), want hij geeft commentaar in de kranten en in de pers. Ik volg wat hij zegt", aldus Raiola over de Noorse coach.

"Pogba gaat geen transfer maken en dat is prima. We hebben een goede verstandhouding met hen (United, red.). Paul heeft het een beetje lastig met zijn blessure die we hebben proberen te verhelpen. Waar we ons nu vooral druk om moeten maken, is zijn kwetsuur", aldus Raiola, die openstaat voor gesprekken met United en ook Solskjaer.

"Als Ole ideeën heeft over mijn speler en erover wil praten: hij heeft mijn nummer. Tot het moment daar is, praat ik met Ed Woodward (vicevoorzitter United, red.). Ik heb nog nooit met Ole gesproken. Dus ik weet niet wat de stand van zaken is. Ik weet alleen dat Paul hem respecteert en van hem houdt omdat ze een verleden delen. Dat is het enige wat ik weet van Ole."