Tadic diep onder de indruk: ‘Hij straalde vanaf het eerste moment al iets uit’

Dusan Tadic is blij dat Virgil van Dijk zich in de wereldtop heeft genesteld. De aanvaller van Ajax werkte bij zowel FC Groningen als Southampton samen met de verdediger van Liverpool en geniet van de huidige status van de Oranje-international. Tadic geeft in gesprek met ELF Voetbal aan dat Van Dijk een geboren leider is.

"In mijn eerste seizoen bij FC Groningen, in 2010/11, kwam hij net kijken", memoreert de aanvaller. Van Dijk mocht meetrainen en maakte aan het eind van dat seizoen zijn debuut voor de hoofdmacht. "Hij straalde vanaf het eerste moment al iets uit", vervolgt Tadic, die aangeeft dat de verdediger vrijwel meteen zijn plekje wilde opeisen bij de Trots van het Noorden.

Nederlanders van Liverpool poseren met de wereldbeker

"Ik herinner me nog dat hij na een paar keer meetrainen zijn plekje als rechter centrale verdediger al wilde claimen, terwijl er een meer ervaren speler op die positie stond. Dat maakte Virgil niets uit", aldus Tadic, die via FC Twente in 2014 bij Southampton terechtkwam. Van Dijk maakte een tussenstap bij Celtic alvorens hij zich in 2015 aansloot bij the Saints.

Toen Tadic en Van Dijk bij Southampton weer teamgenoten werden, vond eerstgenoemde het mooi om te zien dat de verdediger zich in de tussentijd in alle aspecten had verbeterd. "Ook in zijn leiderschap. Hij was al mondiger geworden, had oog voor zijn teamgenoten en het proces. Dat hij het nu geweldig doet als aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal vind ik dus niet zo verrassend."