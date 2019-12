Twee transfers lonken bij Barcelona: ‘Hij haalt ons niveau zeker omhoog’

Arturo Vidal en Jean-Clair Todibo zijn op weg naar de uitgang bij Barcelona. De middenvelder zou inmiddels akkoord zijn met Internazionale over een overstap, terwijl de verdediger volgens diverse Italiaanse media binnenkort gaat tekenen bij AC Milan. Naar verluidt heeft Milan al een akkoord bereikt met Barcelona inzake een overgang van de stopper.

Volgens verschillende Italiaanse media hebben de clubs een huurdeal van zes maanden gesloten, waarbij Milan een optie tot koop van twintig miljoen euro op Todibo heeft. Er zit naar verluidt geen terugkoopclausule bij de overeenkomst. De transfer kan nog in het water vallen, want Todibo moet nog zijn akkoord geven over de transfer naar de club uit de Serie A.

Valverde: 'Griezmann begint steeds beter te spelen'

Naast Todibo is ook Vidal op weg naar Italië. De middenvelder is ontevreden over zijn aantal speelminuten bij de Catalaanse grootmacht en zou volgens de geruchten dus al akkoord zijn met Inter over een contract tot medio 2022. Javier Zanetti, vice-president van Inter, heeft inmiddels bevestigd dat Vidal op de radar van de huidige koploper van de Serie A staat.

"Hij is een speler die ons niveau zeker omhoog zou halen", aldus de oud-prof tegenover ESPN. “We gaan zien hoe de winterse transferperiode verloopt, we hebben nog een maand om dingen te regelen. Vidal is een speler met een geweldig karakter en veel ervaring. We gaan zien wat er gaat gebeuren”, besluit de Argentijn over Vidal, die nog tot medio 2021 vastligt bij Barcelona.