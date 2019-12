Clubicoon tipt Real Madrid: ‘Ik zou hem zelfs kopen als hij 200 miljoen kost’

Real Madrid haalde met Luka Jovic afgelopen zomer een extra spits in huis, maar de jonge Serviër weet nog geen onuitwisbare indruk te maken in het Santiago Bernabéu. Hugo Sánchez, in het verleden maker van meer dan 150 doelpunten namens de Koninklijke, is dan ook van mening dat zijn oude werkgever een extra concurrent binnen moet halen voor Karim Benzema en ziet in Harry Kane de ideale kandidaat.

“Ik geloof er sterk in dat Real Madrid twee elftallen op zou moeten kunnen stellen, met twee goede nummers negen. Zeker na het vertrek van Cristiano Ronaldo. Er is niemand die het over kan nemen van Benzema, dus om antwoord te geven op de vraag: ik heb mijn oog al langere tijd op Kane”, vertelt Sánchez in gesprek met Marca.

De Tottenham Hotspur gehanteerde vraagprijs van naar verluidt 150 miljoen euro vormt hierin geen belemmering voor de oud-aanvaller: “Ik zou hem zelfs kopen als hij tweehonderd miljoen kost. Cristiano was destijds ook heel duur en zie nu wat dat opgeleverd heeft. Florentino Pérez (de voorzitter van Real Madrid, red.) en zijn magie kennende, weet ik zeker dat hij hier iets op kan vinden.”

“Real Madrid heeft nu de beste spitsen nodig, niet morgen. En ik denk dat Kane op dit moment bij de besten van de wereld hoort”, gaat hij verder. “Er is nu driehonderd miljoen uitgegeven aan zes of zeven spelers, maar zij zijn geen van alleen een garantie voor doelpunten. Daarom zou ik tweehonderd miljoen betalen voor een nummer negen als Kane, zonder twijfel. Niets garandeert meer winstpartijen dan doelpunten.”