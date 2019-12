Marca: Real Madrid slaat grote slag door ‘exceptionele’ relatie

Karim Benzema gaat zijn contract bij Real Madrid verlengen, zo meldt Marca maandagmiddag. De 32-jarige spits ligt nu nog tot medio 2021 vast bij de Koninklijke, maar volgens de Spaanse sportkrant heeft men een mondeling akkoord over een nieuwe verbintenis tot medio 2022. Deze zomer zal de contractverlenging daadwerkelijk plaatsvinden, zo klinkt het.

Naast een verlenging van zijn verblijf bij Real met twaalf maanden gaat Benzema ook meer verdienen. Marca rept over een verbeterd salaris, onder meer vanwege zijn rol in de selectie van Real en het feit dat de bijdrage van de Fransman steeds belangrijker is geworden. Dit seizoen staat de teller van Benzema op 16 goals en 7 assists in 23 wedstrijden.

Zidane: 'We hebben geen nieuwe spits nodig'

Benzema, die sinds 2009 actief is voor de Spaanse grootmacht en met de club onder meer vier keer de Champions League won, werd de voorbije maanden gelinkt aan een terugkeer naar Olympique Lyon. Daarnaast zou onder meer Paris Saint-Germain azen op de spits. Met de aanstaande contractverlenging lijkt een transfer in de winter of komende zomer echter uitgesloten.

Mogelijk sluit Benzema zijn loopbaan zelfs af in het Santiago Bernabéu, zo wordt er gespeculeerd in Spanje. Volgens Marca is de relatie tussen Benzema en de club 'exceptioneel', waardoor een langer verblijf een logisch vervolg zou zijn. Voorzitter Florentino Pérez is een 'groot bewonderaar' van de aanvaller, zo concludeert de sportkrant.