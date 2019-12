Mino Raiola slaat terug met heldere uitleg: ‘Vreemd en teleurstellend’

Erling Braut Haaland verkast naar Borussia Dortmund, zo melde de Duitse topclub zondagmiddag. De negentienjarige spits kon Red Bull Salzburg voor veel topclubs ruilen, waaronder Manchester United, dat veel contact had met de Noor. Engelse media speculeerden dat United op een gegeven moment niet meer wilde toeslaan vanwege diverse eisen van Mino Raiola, maar de zaakwaarnemer van Haaland laat weten dat dit onzin is.

"Ik weet niet of Manchester United dit verhaal de wereld in heeft geholpen, maar als dit wel het geval is, dan proberen ze hun eigen nederlaag te verhullen. Vreemd en teleurstellend", zegt Raiola in gesprek met The Telegraph. "Er was geen ruzie tussen mij en Ed Woodward (vicevoorzitter van United, red.). Het waren normale onderhandelingen en de speler heeft een ander pad gekozen."

Borussia Dortmund strikt Haaland



"Als je iemand de schuld moet geven, prima, geef mij de schuld. Maar de speler is wel gelukkig. Hij heeft zijn keuze gemaakt, alles was een normaal proces", aldus Raiola, die erkent dat Haaland had gesproken met United-manager en landgenoot Ole Gunnar Solskjaer. "De club die het meeste 'direct' contact met hem had, was Manchester United. Zij hebben hem het vaakst gesproken. Iedereen had de kans om met hem te praten. We hebben het laten gebeuren, want hij kent Ole goed."

"Blijkbaar heeft hij het gevoel dat het niet de juiste stap in zijn carrière was", aldus Raiola, die benadrukt dat hij en Haaland niets tegen United of Solskjaer hebben. "Hij geeft de voorkeur aan Dortmund. Ik ben blij voor hem, omdat hij naar een club gaat waar hij écht heen wil. Als hij voor United had gekozen, was ik verplicht geweest om hem daarnaartoe te brengen. Maar daar heeft hij niet voor gekozen."

Duizelingwekkende bedragen gemoeid bij mega-operatie Haaland (19)

Lees artikel

"Als je negentien jaar bent, geef je misschien niet zo snel de voorkeur aan de Premier League. De aanbieding van United was goed, het probleem was niet het financiële plaatje. De speler heeft gewoon gekozen voor Dortmund in deze fase van zijn carrière", besluit Raiola. Volgens diverse media gaat Haaland zes miljoen euro netto per jaar verdienen bij Dortmund. Raiola zou vanwege zijn betrokkenheid bij de deal met BVB vijftien miljoen euro opstrijken.