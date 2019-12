Arda Turan zet zinnen op rentree

Chelsea en Tariq Lamptey zijn in gesprek over een nieuwe verbintenis. Het huidige contract van de jonge vleugelverdediger loopt aan het einde van het seizoen af. (Goal)

Newcastle United werkt aan een contractverlenging voor Jonjo Shelvey. De middenvelder ligt momenteel nog tot medio 2021 vast bij the Magpies . (Chronicle)

(AS)

Fiorentina overweegt om de huurperiode van Rachid Ghezzal voortijdig te beëindigen. Leicester City kan de vleugelaanvaller direct weer in Italië stallen, want Atalanta heeft belangstelling. (La Gazzetta dello Sport)