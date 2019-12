Vitesse strikt nieuwe trainer en haalt oude bekende toch in huis

Edward Sturing is de nieuwe trainer van Vitesse, zo meldt de club maandagmiddag via de officiële kanalen. Sturing sluit het seizoen af, zo klinkt het. De oefenmeester was vanaf het moment dat Leonid Slutsky in november bij Vitesse vertrok de droomkandidaat voor de functie van interim-coach. Joseph Oosting, die de honneurs tijdelijk waarnam na het vertrek van de Russische trainer, blijft als assistent-trainer betrokken bij de A-selectie.

Na het vertrek van Slutsky kwam Sturing niet tot overeenstemming met Vitesse, waarna technisch directeur Mohammed Allach als tussenpaus Oosting aanstelde. Laatstgenoemde trainer loodste Vitesse december door met zeven punten uit drie wedstrijden. Oosting kreeg dispensatie van de KNVB voor een maand, want hij beschikte niet over de juiste papieren. Samen met Nicky Hofs en Raimond van der Gouw vormen Oosting en Sturing de vernieuwde technische staf.

"We zien Edward als de beste trainer voor Vitesse op dit moment", laat Pascal van Wijk, algemeen directeur van Vitesse, weten op de clubsite. "We zijn daarom blij dat Edward het komende halfjaar de hoofdtrainer is. Hij heeft bewezen kwaliteit te kunnen leveren bij het eerste elftal. Hij kent de club, de cultuur en de mentaliteit. Bovendien kent hij het grootste gedeelte van de selectie al en heeft hij een goed oog voor aanstormend talent vanuit de voetbalacademie. De doelstelling voor dit seizoen, Europees voetbal behalen, is bij iedereen bekend. We gaan er alles aan doen om dat te bewerkstelligen."

Sturing is blij met zijn aanstelling. "Zoals ik al vaker heb gezegd, wil ik van waarde zijn voor de club. Ik heb er goed over nagedacht. Uiteindelijk is het een combinatie van clubliefde en de potentie die ik in de selectie zie, wat mij heeft doen besluiten terug te keren als hoofdtrainer. Daarnaast was het voor mij heel belangrijk dat Joseph betrokken kon blijven bij de staf. Ik heb er vertrouwen in dat we samen met de stafleden, de selectie en de steun van de supporters er alles uit gaan halen wat er in zit de komende zes maanden."

Naast de aanstelling van Vitesse heeft de club nog een wijzing doorgevoerd. Technisch directeur Allach heeft zich namelijk ziek gemeld. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door Marc van Hintum.