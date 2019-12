Youri Mulder ziet oplossing spitsenprobleem Oranje over de grens

Joshua Zirkzee luisterde onlangs zijn debuut bij Bayern München op met een doelpunt, in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg (1-3). De Nederlandse aanvaller scoorde drie dagen later ook in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg en debuteerde daarnaast in de Champions League. Youri Mulder was afgelopen zomer al lovend over Zirkzee en de oud-aanvaller van Schalke 04 is blij dat zijn landgenoot steeds meer bewonderaars krijgt in Duitsland. Wellicht is een plaats in de Oranje-selectie een volgende stap voor de jongeling.

"Een ongelooflijk verhaal voor die jongen zelf, maar zeker ook voor ons Nederlanders", concludeert Mulder in gesprek met BILD. De analist doelt daarmee op het Nederlands elftal, waar twee aanvallers voorlopig zijn weggevallen. "Vanwege de blessures bij Memphis Depay (kruisbandblessure, red.) en Donyell Malen (knieblessure, red.) zijn we dringend op zoek naar spitsen. Als Zirkzee zich zo blijft ontwikkelen, dan gaat hij binnenkort zeker onderwerp van gesprek worden bij Oranje."

Mulder legt uit waarom Zirkzee de potentie heeft om uit te groeien tot een zeer bekwame aanvaller. "Hij heeft de juiste lengte (1.93 m, red.) voor een spits, een neusje voor het doel en zijn traptechniek is ook in orde." Zirkzee wordt vanwege zijn verleden bij Feyenoord en diens lengte en fysieke kracht vaak vergeleken met oud-aanvaller Pierre van Hooijdonk. Mulder draagt wel een in zijn ogen belangrijk verschil aan. "Joshua is op technisch vlak veel begaafder."

Interim-trainer Hansi Flick doet er volgens Mulder goed aan om Zirkzee op belangrijke momenten voor de leeuwen te gooien, en niet alleen bij een 3-0 of 4-0 voorsprong van Bayern. "Het spreekt voor hem dat hij Zirkzee laat opdraven als het ertoe doet. Flick durfde risico's te nemen en dat pakte geweldig uit. Hij heeft vertrouwen in die jongen en weet dat hij hem zonder na te denken kan inbrengen." Volgens Mulder moet Zirkzee de komende tijd vooral genieten en goed om zich heen kijken bij Bayern. "Het is voor zo’n talent ideaal om zich te ontwikkelen in de schaduw van Robert Lewandowski. Je kunt zoveel leren van een spits van wereldklasse. Bayern is de ideale club voor Zirkzee."