AS Roma trapt op rem na geruchten over overname van 790 miljoen euro

De Amerikaanse miljardair Dan Friedkin is dicht bij de overname van AS Roma, zo weten verschillende Italiaanse media te melden. De zakenman is naar verluidt in verregaande onderhandelingen met landgenoot Jim Pallotta, de huidige grootaandeelhouder van de club. Roma laat in een verklaring op de website weten dat de deal nog niet definitief beklonken is en dat er nog wettelijke controles dienen te worden uitgevoerd. Friedkin is in de Verenigde Staten distributeur van het automerk Toyota en bezit tevens luxe resorts.

Media in Italië schrijven verder dat met de aanstaande overname van Friedkin een bedrag van tussen de 780 en 790 miljoen euro zou zijn gemoeid. Daarnaast wordt benadrukt dat Roma een schuldenlast van 272 miljoen euro heeft, waardoor een overname op korte termijn wenselijk lijkt te zijn. Geruchten over een aanbetaling van 50 miljoen euro binnen 48 uur deden de ronde in de Italiaanse media, maar dit blijkt toch niet waar te zijn.

L'#ASRoma ha pubblicato il seguente comunicato con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi di stampa, in relazione a una possibile operazione che vede interessati AS Roma SpA e il Gruppo Friedkin ?? https://t.co/wtALiraE8d pic.twitter.com/eeQ5fHzo2d — AS Roma (@OfficialASRoma) December 30, 2019

Roma, waar Justin Kluivert sinds 2018 onder contract staat, werd in 2011 overgenomen door een Amerikaans zakenimperium, met Thomas DiBenedetto als grote roerganger van het project. Pallotta kwam pas een jaar later echt in beeld, toen de Amerikaanse zakenman zijn investering in de Romeinse club vergrootte. Hij nam ook gelijk de voorzittershamer over en groeide tevens uit tot grootaandeelhouder van i Giallorossi.

Pallotta pleit al jarenlang voor een nieuw stadion voor Roma, maar door problemen met de benodigde vergunningen zijn de ambitieuze plannen noodgedwongen op een laag pitje gezet. Een andere ambitie, het veroveren van prijzen, werd in de afgelopen zeven jaar ook niet gerealiseerd. Roma bezet halverwege het seizoen de vierde plaats in de Serie A, met zeven punten achterstand op koplopers Internazionale en Juventus, die beiden 42 punten verzamelden tot dusver. De competitie wordt zondag 5 januari hervat met een thuisduel met Torino.