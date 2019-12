Janssen heeft geen boodschap aan vergelijking: ‘Daar hou ik niet van’

Vincent Janssen heeft zijn eerste prijs als speler van CF Monterrey te pakken. In de nacht van zondag op maandag werd in de returnwedstrijd van de finale van de Liga MX weliswaar met 2-1 verloren van Club América, maar na de strafschoppenserie trok Monterrey alsnog aan het langste eind in de strijd om het kampioenschap. Janssen, die afgelopen zomer overkwam van Tottenham Hotspur, is dolgelukkig met zijn eerste succes in Mexicaanse dienst.

"Ik ben hier heel gelukkig mee, twee maanden geleden geloofde niemand meer in onze kansen", laat Janssen na afloop optekenen in de Mexicaanse media. "De meeste mensen geloofden niet meer in onze titelkansen, maar we hebben een heel sterk elftal met een aantal zeer goede spelers." Janssen kan niet veel met de vergelijking met André-Pierre Gignac, de Franse spits die bij stadgenoot en rivaal Tigres doelpunten maakt en die vaak wordt vergeleken met de Nederlander. "Ik hou niet van vergelijkingen, we hebben allemaal onze bijdrage geleverd aan het succes", aldus El Gignac de Rayados, zoals Janssen in Mexico vaak wordt omschreven.

Volgens Janssen heeft Monterrey ontzettend veel karakter getoond in de tweede ontmoeting met Club América. "Het is een ongelooflijke prestatie, hier hebben we al die tijd keihard voor gewerkt. We hebben altijd in onszelf geloofd, dat is het allerbelangrijkste, zelfs toen we tegenslag ondervonden in de Mexicaanse competitie. Dit is een geweldig team, ik heb zeker geen spijt van mijn transfer naar deze club."

Janssen was in de strafschoppenreeks tegen Club América de eerste die mocht aanleggen, en met succes. "Ik heb nog nooit een strafschop gemist in mijn carrière en ik weet dat het erg belangrijk is om in de strafschoppenreeks de eerste strafschop te benutten. Dat heb ik ook duidelijk tegen de trainer gezegd: 'Als het moment daar is, dan wil ik de eerste strafschop nemen." De landstitel smaakt naar meer, zo oordeelt Janssen. "Ik zie mezelf hier nog lang blijven."