‘Atlético Madrid ziet twee prijzige alternatieven voor ‘moeilijke operatie’’

Atlético Madrid wenst in januari een nieuwe spits binnen te halen. De naam van Edinson Cavani staat volgens AS en Mundo Deportivo bovenaan het verlanglijstje van trainer Diego Simeone, maar los Colchoneros hebben tevens enkele alternatieven in het vizier. Cédric Bakambu en Paco Alcácer weten zich tevens gevolgd door Atlético.

Bakambu is geen onbekende in Spanje, daar hij tussen 2015 en 2018 voor Villarreal speelde. El Submarino Amarillo ontving twee jaar geleden maar liefst veertig miljoen euro van Beijing Sinobo Guoan voor de achttienvoudig international van de Democratische Republiek Congo. Bakambu heeft in China nog een contract tot het einde van 2021 en verdient een nettosalaris van tien miljoen euro. Atlético kan niet tippen aan het Chinese jaarsalaris van de 28-jarige spits.

Simeone: 'Wij weten zelf ook wel dat het beter moet'

Na twintig miljoen te hebben verdiend in twee jaar tijd, zou Bakambu er geen problemen hebben om China achter zich te laten. De in Frankrijk geboren spits ziet een dienstverband bij Atlético wel zitten, al zullen los Colchoneros er ook uit moeten komen met Beijing Guoan. Een andere naam die aan Atlético wordt gelinkt, is die van Alcácer. De Spaanse spits kwam in de eerste seizoenshelft tot vijftien optredens voor Borussia Dortmund en de komst van Erling Braut Haaland maakt zijn situatie niet bepaald rooskleuriger.

Borussia Dortmund zou een bedrag van dertig miljoen euro voor Alcácer verlangen, al is de Duitse club ook bereid om mee te werken aan een huurperiode met optie tot koop. Cavani blijft zonder twijfel de favoriet om de aanval van Atlético te versterken. Het losweken van de Uruguayaanse spits bij Paris Saint-Germain wordt echter als een ‘lastige operatie’ bestempeld, ondanks dat zijn contract in Parijs aan het einde van dit seizoen afloopt.