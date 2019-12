Overmars als bepalende factor bij transfer: 'Bij PSV veel zakelijker''

Perr Schuurs spiegelt zich graag aan Matthijs de Ligt, die Ajax afgelopen zomer inruilde voor Juventus. De Limburgse verdediger maakte indruk met zijn optredens in de Champons League, maar leerde ook de andere kant van de medaille kennen. Schuurs was onlangs tegen AZ (1-0 nederlaag) niet alert bij een hoekschop in de slotfase, waardoor Myron Boadu Ajax al koppend een flinke kater bezorgde.

"Het is een goed voorbeeld van wat ik moet verbeteren, bij Ajax mag zoiets niet gebeuren", doet Schuurs aan zelfreflectie in een interview met de Volkskrant. "Een stapje naar rechts en Boadu kan nooit meer bij de bal." De jonge Ajacied had in aanloop naar het uitduel met AZ nog over dergelijke situaties gesproken met trainer Erik ten Hag. "Ten Hag vertelde me dat hij ooit met een spits speelde die 89 minuten niets had laten zien, tot hij in de laatste minuut scoorde en Man of the Match werd. Nu overkwam het mij als verdediger. Het is een wijze les, ik moet scherp blijven tot de laatste minuut."

Schuurs had Fortuna Sittard in 2018 ook kunnen verlaten voor PSV, zo bevestigt vader Lambert in hetzelfde interview. "Na het gesprek bij PSV zei Perr: 'Daar wil ik spelen'. Zijn zaakwaarnemer adviseerde hem eerst het gesprek met Ajax af te wachten." Na een rondleiding van directeur voetbalzaken Marc Overmars op Sportpark De Toekomst hakte Schuurs de knoop al snel door wat betreft de keuze voor zijn nieuwe werkgever. "Daarna wist Perr zeker dat hij naar Ajax zou gaan."

"Bij PSV verliep het veel zakelijker", vervolgt Schuurs senior zijn relaas. De jonge centrumverdediger is anderhalf jaar later nog steeds blij met zijn keuze voor Ajax. "Er wordt vaak gezegd dat Ajax een kille club is, ik heb het tegendeel ervaren. We hebben een mooie spelersgroep, maar ik voel de warmte ook bij iedereen rondom het team. Iedereen wil voor Ajax spelen, het zegt iets over de sfeer bij ons." Vader Lambert benadrukt dat zijn zoon destijds niet werd gedreven door financiële motieven. "Hij kon als tiener naar de jeugdopleiding bij Liverpool, maar hij wilde eerst in de Eredivisie spelen. Het gaat altijd om de juiste keuze."