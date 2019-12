Barcelona-fans zetten De Jong op voetstuk en delen hoog rapportcijfer uit

Frenkie de Jong staat er goed op bij de supporters van Barcelona, zo blijkt uit onderzoek van Mundo Deportivo. De aanhang van de Spaanse kampioen geeft de Nederlandse middenvelder gemiddeld een 8,35. 98 van de in totaal 300 ondervraagden geven De Jong zelfs een tien voor zijn optredens in de eerste helft van dit seizoen. Laatstgenoemde blijft Antoine Griezmann, die andere miljoenenaankoop ver voor. De Fransman wordt gemiddeld genomen beloond met een 6,43 voor zijn eerste halfjaar in het Camp Nou.

De doorgebroken Ansu Fati en Carlés Perez krijgen respectievelijk een 7,86 en een 6,94 toebedeeld. Doelman Neto, die afgelopen zomer overkwam van Valencia en Jasper Cillessen de omgekeerde weg zag bewandelen, houdt een krappe voldoende over: 5,6. Linksback Junior Firpo, voor wie Barcelona achttien miljoen euro neerlegde, krijgt een 5,3 als rapportcijfer. Van de zomeraanwinsten staat De Jong er voorlopig het beste voor, zoveel is duidelijk uit de enquête van Mundo Deportivo

Valverde: 'Griezmann begint steeds beter te spelen'

Bovengenoemde Spaanse krant boog zich tevens over de vraag wie volgend seizoen de spitspositie moet bekleden bij Barcelona. Kylian Mbappé is behoorlijk populair bij de Catalaanse aanhang, zo geven de cijfers weer. De aanvaller van Paris Saint-Germain ontving 48,66 procent van de stemmen. Lautaro Martínez, die dit seizoen in de Champions League namens Internazionale scoorde tegen Barcelona, eindigt met ruime afstand op de tweede plaats (15,66 procent). Neymar, die de Spaanse topclub in 2017 inruilde voor PSG, is niet bepaald populair (7,33 procent).

De fans van Barcelona zien zeer weinig in een spoedige terugkeer van Neymar, die ruim twee jaar geleden voor 222 miljoen euro richting de Franse hoofdstad toog. 80,66 procent van de ondervraagden voelt niets voor een tweede periode van de Braziliaan in Barcelona. Slechts 14,33 procent voelt wél wat voor een comeback van de sterspeler van PSG. Ook in deze enquête komt Mbappé veel beter voor de dag, want maar liefst 81, 33 procent verkiest hem boven Neymar in de aanvalslinie van de koploper in LaLiga. Laatstgenoemde leek afgelopen zomer terug te keren in Barcelona, maar ondanks onderhandelingen op topniveau werd er geen akkoord bereikt met PSG.