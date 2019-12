Guardiola uiterst kritisch: ‘Ieder weekend is het een grote rotzooi’

Manchester City wist zondagavond in het Etihad Stadium met 2-0 te winnen van Sheffield United. De woede bij the Blades richting scheidsrechter Chris Kavanagh en de VAR was na afloop groot, daar in de eerste helft een doelpunt afgekeurd werd wegens buitenspel en de arbiter bij de openingstreffer van the Citizens in de weg liep. Josep Guardiola noemt de VAR in gesprek met Sky Sports ‘een grote rotzooi’.

“Ik heb het al meerdere keren gezegd, mijn lijst voor de VAR is inmiddels enorm. Ieder weekend is het een grote rotzooi. In andere wedstrijden was het weer een grote rotzooi. Ik hoop dat het volgend seizoen beter gaat”, aldus Guardiola, die zijn honderdste overwinning met Manchester City boekte. “Het is een groot compliment aan de club. Natuurlijk zijn we enorm trots op de afgelopen seizoenen. 100 zeges in 134 wedstrijden is een ongelofelijke prestatie, het betekent veel. Ik ben blij voor de spelers, zij zijn voornamelijk de reden dat we zoveel hebben gewonnen.”

Collega Chris Wilder van Sheffield United zag voor de vijfde keer dit seizoen een doelpunt afgekeurd worden door de VAR, waarmee the Blades aan de leiding gaan in dit bedenkelijke klassement. “Weer een doelpunt afgekeurd door de VAR, dat is de achtste of de negende van dit weekend. Dit is een situatie die het spel niet helpt, maar ik laat anderen hier wel over praten. Ik heb er al genoeg over gezegd”, zegt Wilder in gesprek met de BBC.

Voorafgaand aan de openingstreffer van Manchester City leek scheidsrechter Kavanagh de bal te raken. “Ik ben naar de scheidsrechter geweest en ik heb hem eerlijk gezegd hoe ik erover dacht. We maken allemaal fouten en ik heb het idee dat hij er ook een heeft gemaakt. Het gebeurde allemaal heel snel en ik dacht dat hij wel wat geholpen had kunnen worden door zijn collega’s. We praten over een nieuwe regel waardoor een scheidsrechter moet fluiten als hij de bal raakt of in ieder geval een redelijke beslissing neemt als hij in de weg staat. Als hij dat had gedaan, had niemand in het stadion daar wat van gezegd.”