ED: Zoet laat belangstelling links liggen en gaat vol voor kans bij PSV

Jeroen Zoet stond in de afgelopen periode in de belangstelling van enkele niet nader genoemde clubs, zo weet het Eindhovens Dagblad maandagochtend te melden. De 28-jarige doelman verkiest echter een langer verblijf in Eindhoven, ondanks zijn status van reservekeeper. Zoet wil de komende tijd de strijd aangaan met Lars Unnerstall, die sinds november onder de lat staat bij PSV. Interim-trainer Ernest Faber wil echter dat beide doelmannen zich laten zien tijdens het trainingskamp in Qatar.

De PSV-selectie reist zaterdag af richting het Midden-Oosten om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. De formatie van Faber verblijft van 4 tot en met 12 januari in Qatar en speelt in die week twee vriendschappelijke wedstrijden. Op 9 januari staat een oefenduel met Club Brugge op het programma, terwijl 11 januari Eupen de opponent is van PSV. Faber is volgens het Eindhovens Dagblad om naast Zoet en Unnerstall ook Robbin Ruiter speeltijd te geven. Normaal gesproken wordt daarna besloten welke sluitpost aan de tweede seizoenshelft begint.

Zoet was jarenlang de onbetwiste nummer een bij PSV, maar vorige maand kwam daar verandering in. Toenmalig trainer Mark van Bommel besloot hem te passeren na een reeks mindere wedstrijden. Sindsdien krijgt Unnerstall het vertrouwen, iets dat onder Faber nog niet is veranderd. "Lars heeft het goed gedaan. En Jeroen heeft gewoon te veel fouten gemaakt, simpel", zei Van Bommel voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Willem II op 10 november. Zoet begon het duel in Tilburg nog als reservespeler, maar zat tijdens de tweede helft in de spelersbus. Het zorgde voor nogal wat ophef op de sociale media en bij analisten, met Van Bommel die al snel met excuses kwam richting de doelman. Laatstgenoemde is inmiddels vertrokken bij PSV, waardoor er kansen lijken te liggen voor Zoet wat betreft een rentree in de hoofdmacht.

Faber heeft daarnaast oog voor de linksbackpositie, nu Toni Lato naar Osasuna is vertrokken. Volgens het Eindhovens Dagblad krijgen Justin de Haas en Tijn Daverveld de kans om zichzelf te bewijzen tijdens het trainingskamp in Qatar. Daverveld speelt al een jaar in Jong PSV en zat net voor de winterstop al een keer bij de selectie van PSV. De negentienjarige verdediger kreeg echter geen speeltijd in het duel met PEC Zwolle. Hij ging afgelopen zomer al mee op trainingskamp in Verbier, maar was er wegens blessureleed daarna enkele maanden uit. Daarnaast is de verwachting dat aanvaller Noni Madueke op korte termijn aansluit bij het eerste elftal van PSV.