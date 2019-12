Fer lovend: ‘Hij is technisch voortreffelijk, is lichtvoetig en loopt veel'

Leroy Fer keerde afgelopen zomer terug bij Feyenoord, na jarenlang in Engeland voor Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City te hebben gespeeld. De 29-middenvelder is een vaste waarde op het middenveld van trainer Dick Advocaat, die verder doorgaans voor Jens Toornstra en Orkun Kökcü in zijn middelste linie kiest. Fer laat zich in gesprek met De Telegraaf lovend uit over laatstgenoemde.

Fer vindt het opvallend dat Kökcü, die net negentien is geworden, geen sturing nodig heeft. “Hij ziet het spel al zo goed. Hij is technisch voortreffelijk, hij is lichtvoetig en hij loopt veel. Héél veel zelfs”, stelt de middenvelder. “Geef Orkun de bal maar, hij weet wanneer er iemand in zijn rug zit. Hij wil hem ook altijd hebben. En toch zijn we totaal verschillende spelers natuurlijk. Hij is aanvallender, hij is technisch beter en hij is vaker gevaarlijker voor het doel. Hij moet ook meer gaan scoren, al zat die bal tegen FC Utrecht er vlak voor de kerst heerlijk in.”

Jaap Stam vertrok in de eerste seizoenshelft al na een aantal maanden als trainer van Feyenoord en Fer constateert dat het goed gaat onder diens opvolger Advocaat. “Maar vanuit de spelersgroep is er nooit met één vinger naar Jaap gewezen. Hij is ook echt niet afgeserveerd door de groep. Het was niet zijn schuld dat het niet draaide. We zaten er allemaal in, wij ook als spelers”, vertelt Fer, die stelt dat ‘misschien de klik ontbrak’ met Stam. “Dat heb je wel eens. Het is een dun lijntje soms, waarop je balanceert in het voetbal. Soms valt het net goed, soms niet.”

De afgelopen jaren kende Fer in Engeland geen winterstop en hij is blij dat de competitie in Nederland even stilligt. “Een periode waarin iedere voetballer, hoe fit je ook bent, diep in het rood gaat. Het is al een zware competitie en dan wordt het programma rond kerst en oud en nieuw nog eens dubbel zo zwaar”, vertelt Fer over de maanden december en januari. De middenvelder speelde dit seizoen tot dusver 24 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 1 assist.