Arteta deelt verwijt uit; Emery vertelt over ‘keerpunt’ en ‘leider’ bij Arsenal

Arsenal wist zondagmiddag ook de tweede wedstrijd onder het bewind van Mikel Arteta niet te winnen. The Gunners gingen in het Emirates Stadium met 1-2 onderuit tegen Chelsea. Mikel Arteta geeft na afloop in gesprek met verschillende Engelse media te kennen dat hij zijn ploeg de nederlaag kwalijk neemt. Voorganger Unai Emery geeft tegelijkertijd in een interview met de BBC aan wat er onder zijn leiding misging bij Arsenal.

Bernd Leno hielp Chelsea met een fout aan de gelijkmaker, waarna Tammy Abraham kort daarna het duel omkeerde in het voordeel van the Blues. “Wanneer een fout het team punten kost, is dat altijd moeilijker. We zullen hem moeten helpen. Hij heeft het sinds zijn komst heel goed gedaan en dat moeten we respecteren. We moeten zijn vertrouwen terugbrengen, daar gaat het om”, vertelt Arteta. Hij weigert verwijten te uiten richting scheidsrechter Craig Pawson, al is de Spanjaard wel van mening dat Jorginho een tweede gele kaart had moeten krijgen.

“Ik neem dit mijn team kwalijk, wij zijn verantwoordelijk voor alles wat we verkeerd deden op het veld. Het is aan de scheidsrechter. Maar voor mij was het uitermate duidelijk”, stelt de nieuwe manager van Arsenal. “Ik ben heel teleurgesteld door dit resultaat en de manier hoe we de doelpunten tegen kregen. Maar ik ben tevreden met bepaalde dingen die ik heb gezien. Dingen waaraan we gewerkt hebben op de training, zag je terug in de wedstrijd. We moeten alleen over langere periodes een hoog niveau vasthouden, zeker tegen een heel fysiek team als Chelsea.”

Arteta: 'Xhaka zat niet bij selectie omdat hij ziek is'

Tegelijkertijd legt Emery uit wat er misging in het begin van het seizoen. “We begonnen relatief goed aan het seizoen en ik had het gevoel dat de prestaties van vorig seizoen gewaardeerd werden. Het was nu zaak dat we ons verder zouden ontwikkelen, ze waren van plan om een nieuw contract aan te bieden. In een maand groeiden de frustraties door de tegenvallende resultaten extreem. We verloren vertrouwen en stabiliteit, alles ging in een maand helemaal mis”, vertelt Emery, die eind november de laan werd uitgestuurd.

“We wisten zeven wedstrijden op rij niet te winnen en de spanning nam toe, er ontstond een soort sneeuwbal. De trainer komt in dat geval als eerste in de spotlights te staan. Bij andere clubs had ik het ook ervaren, maar daar lukte het me om het team weer op de rit te krijgen. Daar moesten we voor winnen, maar dat lukte niet”, vervolgt de Spaanse oefenmeester. “We hebben naar oplossingen gezocht. Zo probeerden we defensief sterker te worden door met drie centrale verdedigers te spelen. We hebben gezocht naar een tactiek waarin Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Özil en Alexandre Lacazette het best tot hun recht kwamen, maar de resultaten kwamen maar niet.”

Granit Xhaka raakte uit de gratie na een woede-uitbarsting richting het publiek tijdens een wissel in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (2-2). “Laurent Koscielny, Petr Cech, Aaron Ramsey en Nacho Monreal vertrokken afgelopen zomer, waardoor Xhaka de natuurlijke leider in de kleedkamer was. Er was een stemming om te kijken of de spelers daar hetzelfde over dachten en dat was het geval. Xhaka was de leider die het team nodig had, gebaseerd op zijn ervaring en het respect dat hij had. Maar er waren met Aubameyang, Özil en Lacazette genoeg spelers die het over konden nemen. Een trainer moet de ruimte bieden om een leider te laten opstaan. Natuurlijk neem ik de beslissing, maar de spelers geven hun voorkeur aan.”