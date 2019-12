Agger gebruikt foto Van Persie in VAR-discussie; Lineker haalt gelijk met poll

De videoscheidsrechter (VAR) is dit weekend onderwerp van gesprek in Engeland. Zondag vertolkte de VAR een hoofdrol bij zowel Liverpool - Wolverhampton Wanderers (1-0) als Manchester City - Sheffield United (2-0) en over het algemeen regent het klachten over de manier waarop de technologie door arbiters wordt gebruikt in de Premier League.

Liverpool won vanavond in eigen huis met 1-0 van Wolverhampton Wanderers door een doelpunt in de eerste helft van Sadio Mané. The Reds hadden over geluk echter niet te klagen: voorafgaand aan de treffer van Mané controleerde Virgil van Dijk de bal rond de middencirkel met de arm, constateerde onder meer Jan van Halst als analist bij Ziggo Sport. Scheidsrechter Anthony Taylor achtte het desalniettemin niet noodzakelijk om in te grijpen en haalde zich daarmee de woede op de hals van Wolverhampton Wanderers.

Die woede werd alleen maar groter toen Taylor enkele minuten na de openingstreffer van Mané aan de overkant wél besloot in te grijpen bij een doelpunt van Pedro Neto. De VAR had vlak voor de treffer van Neto nipt buitenspel van diens ploeggenoot Jonny Castro waargenomen, waardoor het bij 1-0 bleef. "De beslissingen worden genomen door mensen die kilometers verderop zitten, ze zijn niet betrokken bij de wedstrijd. Het gebruik van een monitor is niet de oplossing", foetert trainer Nuno Espírito van Wolverhampton na afloop tegenover diverse Engelse media. "Het is belachelijk, het werkt niet. Ik kan er met mijn hoofd niet bij", vult zijn aanvoerder Conor Coady aan.

Analist Graeme Souness pleit in de studio van Sky Sports voor een wijziging van de buitenspelregel. "We bevinden ons in de entertainmentindustrie en op deze manier ontnemen we de mensen entertainment. Ik vind dat we moeten zeggen dat een aanvaller géén buitenspel staat op het moment dat minstens één van zijn lichaamsdelen niet buitenspel staat. Zo kunnen we niet verder. Het zorgt voor veel te veel frustratie", laat de oud-middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur en Liverpool optekenen.

I have been fortunate enough to play the lovely game of football without VAR. what it has become is after my opinion a disaster. (Even though it helped my team today) Just play the f...... game!??#var pic.twitter.com/H74D0Qd3RB — Daniel Agger (@DanielAgger) December 29, 2019

Daniel Agger, oud-verdediger van onder meer Liverpool, uit via Twitter zijn onvrede over de VAR. "Ik heb het geluk gehad om te mogen voetballen in het tijdperk zonder VAR. Het is naar mijn mening een ramp geworden", laat de Deen weten, die in 2016 afzwaaide als prof. Agger erkent wel dat de VAR Liverpool vandaag goedgezind was en begeleidt zijn tweet met een veelzeggende foto uit 2012, toen hij tijdens het EK Robin van Persie in het gezicht schopte tijdens het duel tussen Denemarken en het Nederlands elftal.

Ook Gary Lineker is een fervent tegenstander van (de manier waarop) de VAR (momenteel wordt gebruikt in de Premier League). Het Engelse icoon was vandaag behoorlijk actief op Twitter en tweette in de rust van Liverpool - Wolverhampton Wanderers cynisch dat 'de gedachten bij het voetbal zijn in deze moeilijke tijden'. Lineker liet vervolgens in de rust van Manchester City - Sheffield United opnieuw van zich horen, vermoedelijk naar aanleiding van het doelpunt van Sheffield dat in de eerste helft was afgekeurd, vanwege wéér nipt buitenspel. De oud-spits vroeg zijn 7,5 miljoen volgers op Twitter 'slechts uit interesse' middels een poll naar hun mening over de VAR. Van de ruim 200.000 gebruikers die tot dusver deelnamen aan de poll, liet dik 70 procent weten een tegenstander van de VAR te zijn, net als Lineker.

Het meest discutabele voetbalmoment van de dag moest op dat moment echter nog komen: bij de 1-0 van Manchester City vertolkte nota bene arbiter Chris Kavanagh een hoofdrol. Kavanagh liep Sheffield United-middenvelder John Fleck ongelukkig in de weg, waarna Kevin De Bruyne kon overnemen namens Manchester City. De Bruyne zette vervolgens Sergio Agüero aan het werk, die uiteindelijk kon scoren. Kavanagh liet zich nog wel raadplegen door de VAR, maar doordat niet hijzelf maar Fleck de bal had beroerd, kon hij het doelpunt van Agüero niet annuleren. De beslissing van Kavanagh zette kwaad bloed bij Sheffield United en lijkt door veel voetballiefhebbers in Engeland aangevoerd te worden als het zoveelste bewijs tegen het nut van de VAR.