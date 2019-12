Grote woede na Liverpool - Wolves: ‘Ik kan daar met mijn hoofd niet bij’

Liverpool won zondagavond met minimaal verschil van Wolverhampton Wanderers: 1-0. Na afloop van het duel gaat het voornamelijk over het optreden van scheidsrechter Anthony Taylor en de VAR. In aanloop naar de openingstreffer van Sadio Mané leek Virgil van Dijk hands te maken, terwijl de gelijkmaker van Neto vlak voor rust werd geannuleerd wegens buitenspel.

“Ik moet het terugzien, ik kan het me niet herinneren. Van de jongens hoorde ik iets over hands. Ik dacht dat het om de klachten over hands van Adam Lallana ging. De wedstrijd is over, wat kunnen we er nog aan doen? Het doelpunt telt”, zegt Van Dijk in gesprek met Sky Sports. “We willen doorgaan met waar we bezig zijn, we zien aan het einde van de rit dan wel waar we staan. Er valt in ieder geval niet te klagen over waar we nu staan. Het kalenderjaar 2019 was veelbelovend en ik hoop dat we dit kunnen doorzetten.”

De beslissingen van Taylor en de VAR kunnen bij Wolverhampton Wanderers op minder begrip rekenen. “Deze beslissingen kosten ons de kop, het is constant in ons nadeel. Het is belachelijk, in mijn ogen werkt het niet. Sommige mensen zeggen dat dit de juiste beslissing is, maar wij staan op het veld en ik heb dat gevoel niet”, stelt Conor Coady. “Anthony Taylor is een prima gast, maar als ik hem een vraag stel, krijg ik geen antwoord. We dachten dat Van Dijk hands maakte in aanloop naar het doelpunt, maar de scheidsrechter vertelde dat hij te ver weg stond. Ik kan daar met mijn hoofd niet bij, Van Dijk gaf die pass. De VAR beïnvloedt het spel, je kan de fans erover horen zingen. Niemand heeft ons erover gevraagd. Het is allemaal verwarrend, je krijgt geen antwoorden op het veld.”

“Het was een moeilijke wedstrijd. Liverpool was sterk in de eerste helft, wij bleven in de wedstrijd, speelden georganiseerd en zorgden met kwaliteit voor gevaar. In de tweede helft hadden we goede periodes en het slot van de wedstrijd was sterk. Ik ben trots op wat mijn spelers laten zien in dit drukke schema. Je kan merken dat het veel energie kost, vooral in de laatste minuten”, vertelt Nuno Espirito Santo, manager van Wolverhampton Wanderers, in gesprek met de BBC. Over de VAR wil hij niks kwijt. “Het spijt me, daar wil ik niet over praten.”

“We zitten in december en gaan richting januari, het is niet goed als spelers zo lang stilstaan. Als het aan mij ligt, gaan de scheidsrechters naar het scherm. Bij buitenspel duurt het nu eenmaal even, maar het beoordelen van een potentiële handsbal kan sneller. Zo werkt het blijkbaar tegenwoordig, de VAR heeft ons ook wel eens tegengezeten. Niemand vindt dit leuk”, concludeert Liverpool-manager Jürgen Klopp over de VAR. “Ik denk dat Nuno niet blij was met de VAR-procedure. Ik was verrast dat er werd gefloten voor een handsbal. Voor mij was het duidelijk dat Lallana de bal op de schouder kreeg. Maar hoe kan je daar zeker van zijn? Het duurde even en dat het doelpunt telde, was een opluchting.”