VAR eist opnieuw hoofdrol in laatste wedstrijd van Liverpool in 2019

Liverpool heeft 2019 weten af te sluiten met een minimale overwinning. The Reds kwamen zondagavond in eigen stadion tot een 1-0 zege op Wolverhampton Wandererers, dankzij een doelpunt van Sadio Mané in de eerste helft. Dat de bezoekers niet vlak voor rust op gelijke hoogte kwamen, was te danken aan de VAR. In aanloop naar het doelpunt van Neto werd buitenspel geconstateerd, waardoor Liverpool uiteindelijk de nul wist te houden.

Wolverhampton Wanderers bewees Liverpool vrijdagavond nog een uitstekende dienst door Manchester City in eigen stadion met 3-2 te verslaan. Nuno Espirito Santo, manager van the Wolves, liet Adama Traoré en Raúl Jiménez buiten zijn basiself, terwijl collega Jürgen Klopp slechts één wijziging doorvoerde ten opzichte van de met 0-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Leicester City: Adam Lallana nam de plaats van Naby Keïta in. Het betekende dat Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum een basisplaats hadden bij Liverpool, dat via Mohamed Salah al snel een levensgrote kans op de openingstreffer kreeg. Het schot van de Egyptische aanvaller ging echter over de lat.

Nadat Wijnaldum, Roberto Firmino en Salah nog mogelijkheden hadden laten liggen, kwam Liverpool op slag van rust op voorsprong. Een fraaie pass van Van Dijk bereikte Lallana in het strafschopgebied, die de bal wist klaar te leggen voor Mané. De Senegalese aanvaller was doorgelopen en werkte het leer tegen de touwen. Aanvankelijk was er nog sprake van dat Lallana hands zou hebben gemaakt, maar het doelpunt kwam daadwerkelijk op het scorebord nadat de VAR groen licht had gegeven.

Lang leek Liverpool niet te kunnen genieten van de voorsprong, want Wolverhampton Wanderers kwam enkele minuten later tot scoren. Het doelpunt van Neto werd echter na inmenging van de VAR geannuleerd, omdat er voorafgaand aan de treffer sprake was van buitenspel. Wolverhampton Wanderers moest zich na rust te zien herpakken en kwam al snel tot mogelijkheden via João Moutinho en Neto. Liverpool stelde daar in de eerste fase van de tweede helft een gevaarlijk schot van Firmino tegenover.

Liverpool slaagde er niet in om de marge te vergroten en moest zodoende blijven vrezen voor de gelijkmaker. Doelman Alisson moest twintig minuten voor tijd reddend ingrijpen bij een gevaarlijke inzet van Jota. In de slotfase kwam de minimale voorsprong van Liverpool niet meer in gevaar, waardoor the Reds andermaal drie punten kunnen bijschrijven in de titelrace. De voorsprong van Liverpool op Manchester City bedraagt momenteel zeventien punten, terwijl naaste achtervolger Leicester City een achterstand van dertien punten heeft.