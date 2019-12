‘Jürgen Klopp wil van plaaggeest Ajax-defensie tweede aankoop 2020 maken’

Manager Jürgen Klopp is op zoek naar aanvallende versterkingen en volgens de Daily Express denkt de manager van Liverpool daarbij aan Victor Osimhen. De zondag 21 jaar oud geworden aanvaller maakte in de eerste seizoenshelft veel indruk met zijn optredens namens Lille OSC. Osimhen kwam in de groepsfase van de Champions League weliswaar niet tot scoren tegen Ajax, maar de verdedigers van de Amsterdamse club hadden in beide duels hun handen vol aan de fysiek sterke spits.

Volgens bovengenoemde Engelse krant heeft Klopp gedetailleerde scoutingsrapporten opgevraagd van Osimhen, die afgelopen zomer de overstap maakte van VfL Wolfsburg naar Lille. In het seizoen 2018/19 kwam de Afrikaanse aanvaller op huurbasis uit voor Charleroi en in de Belgische competitie speelde hij zich in de kijker bij de Franse club. Osimhen sloot de eerste seizoenshelft af met 13 doelpunten en 4 assists in 24 officiële wedstrijden. De opvolger van Nicolas Pépé, die Lille voor tachtig miljoen euro inruilde voor Arsenal, scoorde tweemaal in het miljardenbal. Het was echter bij lange na niet voldoende voor prolongatie van het Europese avontuur, want Lille eindigde met een punt troosteloos onderaan in groep H.

Klopp: 'Traoré moeilijker te verdedigen dan Vardy'

Lille legde afgelopen zomer twaalf miljoen euro neer voor Osimhen, waardoor Liverpool bij een eventuele deal de hoofdprijs lijkt te moeten betalen. De Daily Express meldt verder dat de Franse club er weinig voor voelt om in januari zaken te doen op de transfermarkt. Het contract van de zomeraankoop van Lille, die wordt gevolgd door meerdere Engelse clubs, loopt door tot medio 2024. Klopp is naar verluidt bij Osimhen terechtgekomen, omdat Mohamed Salah dit seizoen beduidend minder productief is voor Liverpool. De Egyptische aanvaller kwam in zijn eerste twee seizoenen op Anfield tot respectievelijk 44 en 27 doelpunten. Deze jaargang staat de teller echter pas op dertien treffers voor Salah. Desondanks gaan the Reds fier aan kop in de Premier League en lijkt de eerste landstitel sinds 1990 slechts een kwestie van tijd.

Liverpool werd in een eerder stadium al gelinkt aan Borussia Dortmund-aanvaller Jadon Sancho, maar Klopp gelooft niet in de komst van de Engelsman naar de Champions League-winnaar. "Het is een erg goede speler, maar ik weet niet waar deze geruchten vandaan komen. Ik kan er verder niets over zeggen", zo liet de Duits manager onlangs optekenen in de Engelse media. Ook de link met Kylian Mbappé, samen met Neymar de smaakmaker van Paris Saint-Germain, deed Klopp af als onzin. "Er is geen enkele club die hem momenteel kan binnenhalen. Wij zijn daar als Liverpool niet toe in staat, zo simpel is het." Liverpool versterkte zich onlangs met aanvaller Takumi Minamino, die voor 8,5 miljoen euro overkwam van Red Bull Salzburg.