Arsenal en Chelsea strijden om Braziliaanse middenvelder

Napoli, Wolverhampton Wanderers en Napoli azen op Franck Kessié. De clubs moeten wel een aardige som betalen voor de middenvelder, want AC Milan verlangt circa twintig miljoen euro. (Corriere dello Sport)

Mattia Perin gaat Juventus deze winter op huurbasis verlaten. De doelman, die dit seizoen nog geen minuut in actie kwam, gaat weer spelen voor oude bekende Genoa. (La Gazzetta dello Sport)