Enorme blunder Leno leidt pijnlijke nederlaag Arsenal tegen Chelsea in

Arsenal heeft het kalenderjaar 2019 afgesloten met een pijnlijke nederlaag tegen Chelsea: 1-2. De formatie van de onlangs aangestelde manager Mikel Arteta was in de slotfase volledig de kluts kwijt, waardoor de bezoekers er ondanks een achterstand alsnog met de zege vandoor gingen. Arsenal, met een blunderende doelman Bernd Leno in de gelederen, begint als grijze middenmoter aan het nieuwe jaar in de Premier League, terwijl Chelsea als nummer vier zeer goede zaken doet in de strijd om een Champions League-ticket.

The Gunners begonnen furieus aan de wedstrijd, met David Luiz die met twee afstandsschoten de toon zette in het Emirates Stadium. Een poging vloog echter naast het doel, terwijl in het andere geval doelman Kepa goed stond opgesteld. Aan de ander kant maakte Arsenal-doelman Bernd Leno een harde knal van Mason Mount onschadelijk. In de dertiende minuut viel de openingstreffer, met een hoofdrol voor Aubameyang. De Gabonese aanvaller kopte raak in de linkerhoek uit een afgemeten hoekschop van Calum Chambers. Laatstgenoemde moest halverwege de eerste helft naar de kant met een blessure, met Shkodran Mustafi als diens vervanger.

Chelsea was duidelijk niet gediend van de achterstand en the Blues gooiden derhalve de beuk erin. De gewijzigde speelwijze resulteerde in gele kaarten voor N'Golo Kanté en Antonio Rüdiger vanwege harde overtredingen van het tweetal. In totaal werden er negen gele kaarten uitgedeeld door scheidsrechter Anthony Taylor. Er kwamen echter ook kansen voor de bezoekers in de slotfase van de eerste helft. César Azpilicueta kopte van dichtbij net naast en collega-verdediger Fikayo Tomori schoot net naast. In beide gevallen was Willian de aangever. Arsenal haalde desalniettemin met een 1-0 voorsprong het rustsignaal.

In de tweede helft was Arsenal een stuk minder dominant in aanvallend opzicht. Chelsea deed verwoede pogingen om de gelijkmaker te forceren, met een krankzinnige slotfase als gevolg. Leno zat volledig mis bij een vrije trap vanaf de zijkant van Mount. De bal vloog over de Duitse sluitpost heen, waarna Jorginho voor een leeg doel simpel kon binnentikken. Vier minuten later, in de 87ste minuut, was het wederom raak voor de formatie van Lampard. Tammy Abraham kon in het strafschopgebied volledig vrij afdrukken, na goed voorbereidend werk van Willian. Arsenal kwam deze keiharde dreun niet meer te boven in het restant van de bewogen derby in Noord-Londen.