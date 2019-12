Borussia Dortmund wint de transferstrijd en strikt Haaland

Erling Braut Haaland verkast naar Borussia Dortmund, zo meldt de Duitse grootmacht zondagmiddag. De Noor verlaat Red Bull Salzburg en heeft tot medio 2024 getekend bij BVB. Haaland, die dicht bij een overgang richting Juventus leek, had in Salzburg nog een verbintenis tot medio 2023. De kersverse aanwinst, wiens transfersom niet bekend is gemaakt, kan op 18 januari zijn debuut maken voor Dortmund. Die dag wordt een bezoek gebracht aan FC Augsburg.

"Ondanks de vele aanbiedingen van verschillende Europese topclubs heeft Erling voor Dortmund gekozen, voornamelijk door het toekomstperspectief dat hem is geschetst", reageert Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Dortmund. Ook technisch directeur Michael Zorc is in zijn nopjes met het aantrekken van Haaland. "Het is een ambitieuze, atletische en fysiek sterke spits met een neusje voor het doel. Hij is ook nog eens ontzettend snel. Die onderdelen willen we heel graag verder ontwikkelen hier bij Dortmund. Op negentienjarige leeftijd begint Erling aan een geweldige loopbaan!"

Haaland was enkele dagen geleden al in Dortmund om een indruk te krijgen van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb intensieve gesprekken gehad met het management van de club, met name Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc en trainer Lucien Favre", aldus de aanwinst van BVB. "Vanaf het begin had ik al een goed gevoel bij deze club. Voetballen voor 80.000 supporters lijkt me echt geweldig, ik kijk er nu al reikhalzend naar uit." Haaland meldt zich op 3 januari bij de A-selectie en gaat een dag later mee op trainingskamp naar Marbella.

De aanwinst van Dortmund was de afgelopen weken een van de meest besproken spelers in Europa, mede door zijn acht doelpunten namens Salzburg in de groepsfase van de Champions League. Tuttosport meldde dinsdag nog dat Juventus zijn nieuwe club zou worden, daar zaakwaarnemer Mino Raiola goede banden onderhoudt met de Italiaanse topclub. Ook onder meer Bayern München, Manchester United, Liverpool en RB Leipzig zijn in verband gebracht met Haaland, die uiteindelijk voor een meerjarig contract bij Dortmund heeft gekozen.