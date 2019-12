Rangers komt ‘armdoelpunt’ te boven en gooit titelstrijd wagenwijd open

Rangers FC heeft zondagmiddag een zeer belangrijke overwinning geboekt in de strijd om het Schotse kampioenschap. Het elftal van manager Steven Gerrard won in de Old Firm met 1-2 van buurman Celtic, dat als koploper nog maar twee punten voorsprong heeft op the Gers. De burenruzie stond ouderwets bol van de opmerkelijke incidenten, met onder meer een gemiste strafschop, een doelpunt van Celtic dat door een handsbal tot stand kwam en een rode kaart. Rangers neemt met de zege sportieve wraak op Celtic, dat drie weken geleden nog met 0-1 te sterk was in de finale van de Schotse League Cup.

Nikola Katic had een belangrijke rol in de Old Firm, zowel positief als negatief. De verdediger gaf na ruim een halfuur spelen een strafschop weg, na een ongelukkige tackle in zijn eigen strafschopgebied. Ryan Christie had Celtic op voorsprong kunnen schieten vanaf elf meter, maar de middenvelder vond Rangers-doelman Allan McGregor op zijn weg. De gestopte penalty gaf de bezoekers inspiratie, met Ryan Kent die na 36 minuten spelen de ban brak. De middenvelder werd vanaf de zijkant aangespeeld en schoot vervolgens net binnen het strafschopgebied raak met een knal in de korte hoek.

De vreugde bij de Rangers was echter van korte duur, want Celtic trok de stand vijf minuten later alweer gelijk. Odsonne Édouard kreeg een schot van Callum McGregor op zijn arm, waarna de bal langs Rangers-keeper McGregor in het doel belandde. Het leek een duidelijke handsbal van de Franse aanvaller van Celtic, maar de treffer werd niet alsnog geannuleerd. De VAR is nog niet geïntroduceerd in de Schotse Premier League, waardoor scheidsrechter Kevin Clancy niet in de gelegenheid was om de situatie nog eens rustig te beroordelen.

Katic, die eerder nog een strafschop weggaf, ontpopte zich in de tweede helft tot de held van Rangers. De boomlange verdediger ging mee naar voren bij een hoekschop van de bezoekende ploeg en kopte even later keihard raak. Borna Barisic tekende met een afgemeten corner voor de assist. Celtic ging daarna wederom op zoek naar de gelijkmaker en had pech toen Steven Davis halverwege de tweede helft de bal van de lijn haalde. Rangers gokte op de counter en was via Joe Aribo ruim tien minuten voor tijd nog dicht bij een derde treffer. De inzet van de middenvelder verdween echter naast het doel. Alfredo Morelos kreeg ver in blessuretijd nog zijn tweede gele kaart vanwege een schwalbe. De formatie van Gerrard hield stand in de slotfase en staat derhalve op vijftig punten uit negentien duels. Celtic heeft 52 punten verzameld, maar speelde wel een wedstrijd meer.