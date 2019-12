Verrassende wending in transfersoap: nieuwe club Haaland lijkt bekend

Erling Braut Haaland is op weg naar Borussia Dortmund, zo verzekert BILD zondagmiddag. De spits van Red Bull Salzburg wordt door veel topclubs begeerd en Italiaanse media wisten eerder met zekerheid te melden dat het toptalent op weg zou zijn naar Juventus. Volgens BILD is BVB nu de grote favoriet om Haaland in te lijven.

De berichtgeving van de Duitse boulevardkrant komt enigszins overeen met het nieuws van Tuttosport. De krant uit Turijn meldt dat de salariseisen van Haaland te gortig zijn. Zaakwaarnemer Mino Raiola vraagt een jaarsalaris van acht miljoen euro voor de negentienjarige aanvaller, terwijl Juventus de salarisuitgaven juist wil beperken.

Volgens BILD is een overstap naar Borussia Dortmund aanstaande, ook omdat RB Leipzig niet aan de salariseisen wil voldoen. BVB zal naast de transfersom van 22 miljoen euro, tekengeld van 8 miljoen euro en het salaris van Haaland ook nog eens 15 miljoen euro vrijmaken voor een vergoeding van de verrichtingen van Raiola.