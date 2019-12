Rentree lonkt na desastreuze Ajax - PSV: ‘Gezondheid gaat dan voor’

Sam Lammers werkte de afgelopen maanden aan zijn herstel. De aanvaller van PSV kon dit seizoen nauwelijks in actie komen door een ernstige kwetsuur en hoopt na de jaarwisseling weer van waarde te kunnen zijn. Lammers weet nog goed hoe hij geblesseerd raakte. "We speelden tegen Ajax en ik maakte een beweging die ik al zo vaak gemaakt had", vertelt Lammers op de site van PSV.

"Gewoon op gevoel, zoals je iedere dag doet. Een seconde later lag ik op de grond met heel veel pijn. Zo snel ging het", aldus de 22-jarige Lammers over het moment in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. "Ik kan me nog herinneren dat ik zei: 'Ik moet door, want we kunnen niet meer wisselen.' De dokters zeiden dat ik er toch maar beter uit kon gaan. Gezondheid gaat op dat moment voor."

De aanvaller erkent dat hij het soms zwaar had. "Als het slecht gaat, baal je dat je niet kunt helpen. Als het goed gaat, baal je dat je niet mee kunt genieten met de jongens. In het begin dacht ik wel: daar wil ik ook staan. Gezonde jaloezie", zegt Lammers, die rustig is gebleven. "Het is moeilijk als je iets niet kunt doen wat je heel graag doet. Houd geduld en vertrouwen, dan komt het goed."