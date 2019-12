‘Reactie bij Chelsea was: Wow, ze hebben de slechtste verdediger gekocht’

David Luiz verlengde afgelopen seizoen zijn contract bij Chelsea, maar enkele maanden later vertrok de Braziliaanse verdediger bij the Blues. Arsenal, zondagmiddag de tegenstander van Chelsea, pikte de routinier op. Manager Frank Lampard benadrukt voorafgaand aan de Londense derby dat Luiz niet door hem is weggestuurd en dat zijn band met de voormalige mandekker van de Europa League-winnaar nog steeds goed is.

"Ik nam destijds de beslissing om David te laten gaan", benadrukt Lampard op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Arsenal. "Ik zal in mijn hoedanigheid als manager nog veel meer van zulke beslissingen moeten nemen. Ik wens David het allerbeste. In de Champions League-finale van 2012 (door Chelsea gewonnen ten koste van Bayern München, red.) speelde hij gewoon, terwijl hij wegens een hamstringblessure maar half fit was. Dat weet ik zeker. Hij raakte onder grote druk op tijd fit en dat zal ik altijd respecteren."

Lampard: 'Wens Arteta het beste, behalve komende zondag'

Tony Cascarino, die tussen 1992 en 1994 voor Chelsea uitkwam, is beduidend minder lovend over Luiz. "Toen Arsenal hem voor ruim negen miljoen euro overnam, was de reactie bij Chelsea: ‘Wow, ze hebben onze slechtste verdediger gekocht", schrijft de oud-aanvaller in zijn column voor The Times. "Je kent dat vertrouwde beeld wel van Luiz die achter een aanvaller aanrent. Tegenstanders weten dat er ruimte ligt, omdat hij heel vaak uit zijn positie loopt. Het is een goede voetballer met een prima traptechniek, maar voor een speler met zoveel ervaring is het verdedigende gedeelte echt niet goed genoeg."

Lampard staat zondagmiddag tegenover Mikel Arteta, onlangs als manager aangesteld door Arsenal. De keuzeheer van Chelsea heeft hoge verwachtingen van zijn Spaanse collega. "Hij heeft bij Manchester City onder Josep Guardiola gewerkt, misschien wel een van de beste managers van het moment. Het was altijd een intelligente speler en Mikel heeft nu een paar jaar met een heel slimme oud-speler samengewerkt. Dat hij geen ervaring zou hebben gaat er bij mij niet in." Lampard hoopt dat Arteta succes gaat boeken bij Arsenal. "Maar alleen zondag niet", eindigt de manager van Chelsea met een kwinkslag.