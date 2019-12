‘PSV koopt zó ongelooflijk bekrompen in, je geeft gewoon miljoenen weg’

PSV heeft een behoorlijk wisselvallige eerste seizoenshelft achter de rug, met onder meer het ontslag van trainer Mark van Bommel en de vroegtijdige uitschakeling in de Europa League. Daarnaast staat de Eindhovense club halverwege tien punten achter koploper Ajax. Volgens analisten Kenneth Perez en Hans Kraay jr. is de sportieve crisis van PSV afgelopen seizoen al begonnen. In de tweede seizoenshelft werden er de nodige punten gemorst, waardoor Ajax alsnog de landstitel veroverde.

"Ik had daar veel meer van verwacht, vooral Europees", concludeert Perez in een analyse van PSV namens FOX Sports. "Ik dacht dat ze daar wel een vuist konden maken. Ze gaan in de Europa League eigenlijk kansloos ten onder. Dat vind ik teleurstellend." Volgens Perez is PSV de klap van de 3-1 nederlaag tegen Ajax van afgelopen seizoen niet meer te boven gekomen. "Ze gingen daarheen met een heleboel punten voorsprong. De titel lag voor het oprapen." PSV eindigde het seizoen uiteindelijk met drie punten achterstand op kampioen Ajax, ondanks een voorsprong van acht punten eind maart.

Kraay jr. legt de schuld van de teleurstellende prestaties grotendeels bij technisch directeur John de Jong, verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van PSV. "Dat je Hirving Lozano en Luuk de Jong kwijtraakt, daar kun je niets aan doen. Daar krijg je miljoenen voor", opent de verslaggever. "Als je dan zó ongelooflijk bekrompen inkoopt. Je geeft gewoon miljoenen weg, volgens mij tien of elf miljoen euro voor Armindo Bruma. Je kan toch kijken? Lozano en De Jong die koop je niet terug. Maar je zal wel doelpunten moeten terugkopen. Bruma scoort nooit, die heeft bij RB Leipzig in 46 wedstrijden 4 goals gemaakt. Ik vind het echt zó ongelooflijk teleurstellend."

Ronald de Boer is kritisch op de prestaties van Feyenoord in 2019. "Ook nu is het kampioenschap alweer uit zicht", verzucht de oud-international van Oranje. "Je verwacht toch dat Feyenoord wat langer meedoet met de top drie. Feyenoord hoort bij Ajax en PSV te staan, maar dat is nu alweer lang uit zicht." Collega-analist Marco van Basten is het roerend eens met De Boer. "Grote club, groot stadion, geweldig publiek. Daar hoort iets bij, daar horen titels bij. Ik vind het jammer dat dat steeds zo lang op zich laat wachten."