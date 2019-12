Klopp weigerde na telefoongesprek van een uur

Fedor Chalov en Kyle Walker-Peters gaan deze winter mogelijk verkassen. De spits van CSKA Moskou en vleugelverdediger van Tottenham Hotspur staan namelijk in de belangstelling van Brighton & Hove Albion. (The Sun)

Benjamin Henrichs maakt wellicht een transfer naar Portugal. Benfica heeft het gemunt op de vleugelverdediger, die nog tot medio 2023 vastligt bij AS Monaco. (Diverse Portugese media)

Salomon Kalou gaat niet mee op het trainingskamp van Hertha BSC. De ervaren aanvaller, die komende zomer transfervrij is, mag op zoek naar een nieuwe werkgever. (Diverse Duitse media)

Atlético Madrid kan een bod verwachten van Arsenal voor Thomas Lemar. De Spaanse topclub wil alleen bij een fatsoenlijk bod een vertrek van de aanvaller naar Londen overwegen. (AS)