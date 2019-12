Ten Hag prijkt op zevende plek op Barcelona-lijst; Koeman bijna favoriet

Veel supporters van Barcelona zien Ernesto Valverde graag vertrekken na dit seizoen. Mundo Deportivo heeft een enquête gehouden onder de fans van de Catalaanse grootmacht en heeft gevraagd of Valverde na dit jaar moet stoppen. De aanhang heeft twee duidelijke favorieten wie Valverde moet opvolgen in het Camp Nou.

Tachtig procent van de ondervraagden heeft aangegeven dat ze volgend seizoen graag een nieuwe coach willen hebben voor Barcelona. Hoewel Valverde wel prijzen heeft weten te pakken met de club, wordt het spel vaak bekritiseerd. Het feit dat Barcelona twee keer op dramatische wijze is uitgeschakeld in de Champions League, wordt Valverde erg aangerekend.

Xavi: 'Geen geheim dat ik ervan droom trainer van Barcelona te worden'

Voor de meeste fans van Barcelona is Jürgen Klopp de ideale vervanger van Valverde. De Duitser heeft 33,60 procent van de stemmen vergaard. De kans is echter klein dat Klopp naar Barcelona verkast, daar hij onlangs een nieuw contract tekende bij Liverpool. Naast Klopp krijgt Ronald Koeman veel stemmen: 31,96 procent. De kans op een overstap van Koeman van Oranje naar Barcelona komende zomer ligt meer in de lijn der verwachting.

Na Klopp en Koeman is Roberto Martinez de favoriet bij de fans. De bondscoach van België heeft 17,21 procent van de stemmen gekregen. Erik ten Hag is bij de verkiezing op de zevende plek beland met 1,63 procent van de stemmen. Een transfer van Ten Hag wordt lastig, daar Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, onlangs verzekerde dat hij de coach komende zomer zeer graag wil behouden.