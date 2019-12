Kluivert komt met pleidooi na agitatie: ‘Het kan me niet schelen wat hij zegt’

Patrick Kluivert hoopt dat Riqui Puig een kans krijgt bij de hoofdmacht van Barcelona. Carles Aleña is inmiddels verhuurd aan Real Betis, terwijl Arturo Vidal en Ivan Rakitic eveneens worden gelinkt aan een vertrek uit het Camp Nou. Kluivert, hoofd jeugdopleiding bij de Spaanse grootmacht, doet bij Onda Cero een oproep aan trainer Ernesto Valverde.

Puig mocht vorig seizoen twee keer meedoen in LaLiga bij het eerste elftal, maar in de huidige voetbaljaargang moet de twintigjarige middenvelder het doen met minuten bij Barcelona B. "De keuze is natuurlijk aan Valverde, maar ik vind dat Riqui de plek van Aleña in de selectie wel kan overnemen. Zo gaat dat doorgaans en dat heb ik ook aan Riqui verteld."

Eerder opperde Kluivert nog dat het wellicht beter was dat Puig zou worden verhuurd om aan spelen toe te komen. De middenvelder reageerde geagiteerd en benadrukte dat technisch directeur Eric Abidal de beslissing zal nemen. "Hij staat boven Kluivert. Ik wil blijven, simpel", aldus Puig. Kluivert wil nu niet meer ingaan op de woorden van het talent.

"Het kan me niet schelen wat hij zegt. Iedereen wil in het eerste spelen en kijkt dan naar hun eigen belangen. Om stappen te maken en om te groeien in je ontwikkeling is het niet slecht om gestald te worden bij een goede ploeg, zodat je ook als persoon je kan ontwikkelen", aldus Kluivert over zijn eerdere frictie met Puig, die nog tot de zomer van 2021 vastligt bij Barcelona.