Perez smult en voegt zich bij collega's: 'Buitencategorie, vind ik'

Het grootste talent van 2019 is volgens de meeste analisten van FOX Sports Mohamed Ihattaren. De zeventienjarige middenvelder maakte dit jaar zijn debuut voor de hoofdmacht van PSV en brak in het huidige seizoen definitief door bij de Eindhovenaren. Kenneth Perez, Mario Been, Arnold Bruggink en Hans Kraay junior vinden Ihattaren van uitzonderlijke klasse.

"Ik vind hem een exceptioneel talent", stelt Perez tegenover de tv-zender. De Deen ziet Ihattaren als een van de uitblinkers bij PSV. "Hij speelt nu in een moeizaam draaiend elftal, maar toch zie je dingen... Buitencategorie, vind ik.” Kees Kwakman is van mening dat Martin Ödegaard, die in het eerste halfjaar van 2019 nog op huurbasis actief was voor Vitesse, het grootste talent van 2019 in de Eredivisie was.

Ajax-coach krijgt steun: 'Fijn dat de Telegraaf eindelijk opgehouden is over Ten Hag'

"Ik vind dat hij zich zo goed heeft ontwikkeld in Nederland", zegt de oud-verdediger over de aanvallende middenvelder, die momenteel door Real Madrid is verhuurd aan Real Sociedad. "Hij steelt de show nu in Spanje bij Real Sociedad. Ik heb van hem genoten. Een geweldige voetballer die het absoluut gaat maken bij Real Madrid, verwacht ik."

Ronald de Boer kiest na wikken en wegen toch voor PSV-aanvaller Donyell Malen. "Hij heeft het Nederlands elftal bereikt, heeft gescoord tegen Duitsland en heeft zich dit jaar getoond met veel goals. Hij is helaas geblesseerd geraakt, maar voor mij is hij toch een van de grootste talenten van de Nederlandse voetbalvelden", besluit de oud-international.